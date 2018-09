LeBron James e diretor de 'Pantera Negra' farão a sequência de 'Space Jam'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A sequência do filme "Space Jam", lançado em 1996, terá no elenco Lebron James, o craque da NBA e será produzido por Ryan Coogler de "Pantera Negra". A notícia foi confirmada pela produtora Springhill Entertainment nesta quarta-feira (19)

Segundo o The New York Times, ainda não se sabe qual papel o jogador dos Lakers irá interpretar, mas o jornal diz que é "certo que ele será estrela no filme com outros jogadores da NBA".

"A colaboração com 'Space Jam' é muito mais do que apenas eu e os Looney Tunes nos unirmos para fazer este filme", disse o jogador ao site especializado The Hollywood Reporter. "Eu amaria que as crianças entendessem o quão empoderados elas podem ser se não desistirem de seus sonhos".

Ainda de acordo com o site, as filmagens começam no ano que vem, depois da temporada da NBA.

O primeiro filme, lançado em 1996, foi protagonizado por Michael Jordan. No longa, o jogador de basquete se encontrava com os personagens de animação Looney Tunes.