Mais Saúde Cidadão entra em funcionamento 

Da Redação Bem Paraná

Aliar a tecnologia ao serviço público visando a melhoria e otimização dos serviços, essa é mais uma etapa que a Prefeitura de São José dos Pinhais vem cumprindo, agora com o lançamento do Portal Mais Saúde Cidadão, do Aplicativo para celular Mais Saúde Cidadão e com a aquisição de 231 tablets para serem usados por profissionais de saúde que realizam atendimentos a campo. O evento de lançamento aconteceu ontem no salão da Associação Comercial, Industrial, Agrícola e de Prestação de Serviços.

“É uma oportunidade de investir em tecnologia para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Estamos vivendo no século 21, a era da tecnologia, e não podemos privar a população de ter essa estrutura para melhorar o serviço público e sua qualidade de vida”, declarou o prefeito Toninho Fenelon. “O cidadão pode agora acessar na internet para ver como está a UPA, se tem fila ou não; quantos médicos estão atendendo, ou seja, todas as informações estão disponibilizadas online em tempo real”, disse o Secretário de Planejamento e Desenvolvimento, Rafael Muhlmann