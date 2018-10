Museu do Expedicionário comemora o Dia do Aviador

Da Redação Bem Paraná

O Museu do Expedicionário, em Curitiba, comemora, neste sábado (20), o Dia do Aviador com várias atividades especiais. No local haverá exposição de carros antigos utilizados na Segunda Guerra Mundial, como viaturas da Força Aérea e do Exército. O evento vai das 10 às 12 horas e das 14 às 17 horas.

Os visitantes também poderão ver as tradicionais atrações do museu, como o tanque de guerra que fica na praça em frente ao local e o avião P-46D Thunderbolt, da Força Aérea Brasileira (FAB). Os participantes da Brigada de Viaturas antigas estarão vestidos com uniformes da Força Expedicionária Brasileira (FEB) junto aos carros em exposição.

Promovido pela Legião Paranaense do Expedicionário, Brigada Paranaense de Viaturas Militares Antigas e o Museu do Expedicionário, o evento conta também com o apoio do Cindacta II.

O Dia do Aviador é comemorado tradicionalmente em 23 de outubro. A data celebra o primeiro vôo do brasileiro Santos Dumont, em 1906. Considerado por muitos o pai da aviação, Dummont levantou vôo no Campo de Bagatelle, na França, a bordo do 14-BIS, avião criado por ele. A invenção do avião e o sucesso do invento marcaram uma revolução nos meios de transporte, até então, terrestres e marítimos. Neste dia também se comemora o Dia da Força Aérea Brasileira.

Fundado em 1946, o Museu do Expedicionário homenageia a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e destaca a atuação de soldados paranaenses. O acervo é composto por documentos, fotografias, filmes, mapas e ilustrações da época. Materiais bélicos e outros alusivos à Segunda Guerra, como uniformes, armas e munições também estão expostos.