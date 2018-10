Nikão escapa de suspensão maior no STJD e reforça o Atlético contra o Sport

Redação Bem Paraná, com Folhapress

O meia Nikão foi punido com um jogo pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em julgamento na manhã desta segunda-feira (8) no Rio de Janeiro, pela expulsão no jogo do Atlético-PR contra o Atlético-MG, válido pela 24ª rodada do Brasileirão. Esse jogo de suspensão já foi cumprido no jogo contra a Chapecoense.

Nikão foi denunciado no artigo 254, por jogada violenta, e poderia pegar de um a seis jogos de suspensão, com agravante pelo artigo 243, ofensas ao árbitro. Ele foi expulso nos acréscimos da partida entre o Furacão e o Galo, vencida pelos mineiros por 3 a 1, após uma entrada violenta em José Welison. Ele foi defendido pelo advogado Marcio Bittencourt, que convenceu os auditores a deixarem a pena apenas na suspensão automática, cumprida contra a Chapecoense.

Nikão tem 35 partidas e 5 gols marcados pelo Furacão nessa temporada. O último deles foi neste sábado, na vitória por 4 a 0 sobre o América-MG.

O Atlético só volta a jogar no domingo, contra o Sport. E Nikão poderá atuar normalmente.

A primeira partida pelas quartas de final da Copa Sul-Americana será em 17 de outubro, em Salvador, contra o Bahia.

Com Nikão, o técnico Tiago Nunes poderá repetir a escalação usada na goleada sobre o América-MG, no último sábado. A dúvida é se o lateral-direito Jonathan, o volante Wellington e o ponta Marcinho podem recuperar espaço no time titular. Ambos ficaram no banco no sábado. Seguem em tratamento, e fora do time, o meia Bruno Nazário e o ponta Plata. O zagueiro Léo Pereira estava suspenso na última rodada e passa a disputar posição com Thiago Heleno. A tendência é que Paulo André siga como titular