Obras de viadutos na Rodovia da Uva atraem oito empresas interessadas

Redação Bem Paraná

Oito empresas disputam a licitação para a construção de dois viadutos na Rodovia da Uva (PR-417) em Colombo. O valor máximo previsto em edital para execução dos serviços é de R$ 5,5 milhões. As estruturas serão implantadas no quilômetro 5, mais 600 metros, da rodovia na interseção com a Avenida Santos Dumont, numa extensão de 438,4 metros.

A OBRA – O projeto prevê a construção de dois viadutos para a passagem do tráfego da Rodovia da Uva, sendo um do lado direito e outro do lado esquerdo da pista com 41 metros de extensão cada. Estão previstos ainda serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, sinalização, além da construção de três muros de contenção.

SEGURANÇA - A interseção entre a PR-417 e a Avenida Santos Dumont é considerada um ponto crítico da rodovia, já que concentra fluxo intenso de veículos, pedestres e ciclistas.

O trecho é a principal ligação entre o município de Colombo e a Capital, por isso registra muitos congestionamentos, além de oferecer riscos a quem circula pela região. A implantação dos dois viadutos vai melhorar a fluidez do tráfego e garantir a segurança de quem passa pelo local.

PRAZOS - Após análise das propostas de preços, o DER-PR publicará a classificação das empresas no Diário Oficial do Estado e no portal Compras Paraná (www.comprasparana.pr.gov.br).

A partir desta data, começa a contar o prazo legal para apresentação de recursos administrativos. Esgotada a etapa recursal, a comissão de julgamento irá marcar a data para abertura dos documentos de habilitação das concorrentes.

Nesta fase é verificado se as interessadas atendem integralmente às exigências do edital. Na sequência será anunciada a vencedora do certame. O prazo para execução da obra é de um ano após a emissão da ordem de serviço.