Paraná Clube e Vasco levam suas crises para o gramado da Vila Capanema

Silvio Rauth Filho

Paraná Clube e Vasco se enfrentam nesta segunda-feira (dia 1º) às 20 horas, na Vila Capanema, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois clubes entram em campo tentando administrar crises. No time paranaense, os problemas estão dentro de campo, com a fraca campanha e o rebaixamento praticamente certo. Segundo o site Chancedegol, a probabilidade de rebaixamento do Tricolor da Vila é de 99,99%.

Já a equipe carioca ainda luta contra o rebaixamento e enfrenta problemas fora de campo. No campo político, a Justiça anulou a eleição de 2017 e marcou novo pleito para dezembro. Além disso, os jogadores enfrentam atrasos nos pagamentos. O débito atual é de um mês na folha, além de dezembro, férias e 13º de 2017.

Dentro de campo, a campanha do Vasco é fraca. O time ainda não venceu fora de casa na competição – foram cinco empates e sete derrotas longe de São Januário. É o quarto pior visitante do Brasileirão.

Já o Paraná vive um jejum de 12 partidas sem vencer na competição. O técnico Claudinei Oliveira assumiu a equipe em 14 de agosto e não venceu até agora. Foram seis empates e duas derrotas desde então.

ESCALAÇÃO

O técnico Claudinei Oliveira tem cinco desfalques confirmados. O meia Nadson sofreu uma lesão e não joga hoje. Os zagueiros René Santos e Rayan estão suspensos pelo terceiro amarelo. Completam a lista de desfalques os laterais Junior e Igor, em recuperação. Os dois já não enfrentaram o Atlético-PR, no último domingo. O treinador pode usar o 4-2-3-1 ou o 4-1-4-1. Clique aqui para ver as possibilidades de escalação da equipe.

Já o Vasco terá a volta do centroavante Maxi López, que fez dois gols e três assistências nos nove jogos pela equipe na competição. Fabrício e Andrey estão suspensos e desfalcam a equipe.

PARANÁ x VASCO

Paraná: Richard; Wesley Dias; Cleber Reis, Jesiel e Mansur; Leandro Vilela e Alex Santana; Deivid, Maicosuel (Jhony Douglas) e Silvinho; Ortigoza. Técnico: Claudinei Oliveira

Vasco: Martín Silva; Galhardo, Luiz Gustavo, Leandro Castán e Henrique; Bruno Cosendey, Willian Maranhão e Marrony; Yago Pikachu, Fabrício e Maxi López. Técnico: Alberto Valentim

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Local: Vila Capanema, segunda-feira às 20 horas