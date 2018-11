Por Libertadores, Atlético fala em priorizar Brasileirão

Rodolfo Luis Kowalski

Semifinalista da Copa Sul-Americana e com uma ótima vantagem garantida no jogo de ida contra o Fluminense (venceu por 2 a 0 na Arena da Baixada), o Atlético-PR, ao menos no discurso, não priorizará a competição continental nesta reta final de temporada. No último sábado (17 de novembro), após o Furacão vencer a primeira fora de casa no Brasileirão (2 a 1 contra o Vitória no Barradão), o técnico Tiago Nunes classificou o campeonato nacional como o caminho mais curto para o clube garantir vaga na próxima Copa Libertadores.

“O caminho mais curto para a Libertadores é o Brasileiro. Temos mais dois jogos em casa e outro fora, estamos muito focados em garantir essa vaga para a pré-Libertadores”, disse o treinador após a partida, num momento em que a equipe ainda aparecia na sexta colocação – mais tarde, o Atlético-MG ganharia do Bahia e retomaria seu lugar no G6.

A três rodadas do final do Campeonato Brasileiro, o Furacão aparece em sétimo lugar com 50 pontos. O Galo aparece em sexto, com 53, e o Santos é o nono, com 46 (pode chegar a 49 se vencer o América-MG logo mais, no Independência). Os seis primeiros colocados do torneio garantem vaga na Libertadores – do primeiro ao quarto lugar as vagas são direto para a fase de grupos, enquanto quinto e sexto colocado vão para a chamada Pré-Libertadores.

Nas rodadas derradeiras, o Atlético terá de medir forças com Corinthians (casa), Ceará (casa) e Flamengo (fora). Em teoria, pelo menos, é uma sequência mais simples do que a do xará mineiro, que terá pela frente Internacional (fora), Santos (fora) e Botafogo (casa). Já o Santos enfrenta Botafogo (casa), Atlético-MG (casa) e Sport (fora).

A vitória do último final de semana, inclusive, deve acabar sendo um importante fôlego para o Furacão nesse momento decisivo. Única equipe que ainda não havia vencido como visitante, a equipe paranaense conseguiu um alívio, como destacou o próprio Tiago Nunes em Salvador após a partida, e ganhou mais confiança para conseguir terminar o campeonato dentro do G6.

“Em algum momento iria acontecer (a vitória fora de casa) e agora aconteceu. Estamos vivos na briga pela Libertadores”, disse o técnico em entrevista coletiva. “Os atletas comemoraram muito e não fosse os jogos fora de casa poderíamos estar numa condição bem melhor na tabela, talvez até brigando por um G4. Mas fico feliz pela vitória e um pouco aliviado, sim.”

Sul-Americana

Após vencer por 2 a 0 a partida de ida na Arena da Baixada, o Atlético-PR volta a encarar o Fluminense pela semifinal da Copa Sul-Americana no dia 28 (quarra-feira), antes da rodada derradeira do Brasileirão. Se passar pelos cariocas, deve medir forças com o Junior Barranquila, da Colômbia, que venceu o primeiro jogo contra o compatriota Santa Fé por 2 a 0, fora de casa. Apenas o campeão da competição continental garante vaga na próxima Libertadores, entrando direto na fase de grupos.