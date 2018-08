Serviço de manutenção deixa 24 bairros de São José dos Pinhais sem água hoje

Da Redação Bem Paraná

A Sanepar informa que, em virtude de uma obra de manutenção precisa interromper o fornecimento de água, hoje,, a partir das 14 horas nos bairros Aristocrata, Centro, Zaniolo, Braga, Cruzeiro, Águas Belas, Ouro Fino, Costeira, Pedro Moro, Santo Antônio, Bairro Preto, Campo Largo da Roseira, Colônia Rio Grande, Itália, Bom Jesus, Afonso Pena, Águas Belas, Independência, Boneca do Iguaçú, Iná, Aviação, Guatupê e Rio Pequeno em São José dos Pinhais.

A normalização do sistema está prevista para o início da manhã de amanhã e será de forma gradativa. Só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.