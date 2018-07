Tecnologia e estilo em madeira

Com uma das indústrias mais modernas do mundo, a Guararapes está entre as líderes nacionais na produção de painéis de MDF e é também uma das maiores exportadoras de compensados da América Latina. Este ano, a marca participa da 25ª edição da CASACOR Paraná em quatro espaços, apresentando alguns de seus lançamentos. Jéssica Hori, analista de marketing da Guararapes, explica que um dos diferenciais da marca é investir em pesquisas para antecipar tendências, lançando produtos sempre coerentes com as demandas do mercado. “Temos contato direto com vários profissionais formadores de opinião, nossos lançamentos são sempre pautados em muita pesquisa tanto quantitativa quanto qualitativa, tendências nacionais e internacionais sobre design de interiores, pesquisas comportamentais e muita leitura de conteúdos relacionados a estes temas”. Na maior mostra de arquitetura e decoração do estado, a Guararapes marca presença no Lavabo Essencial, Lugar de Criança, Livraria e Banheiro da Debutante.

Foto: Marcelo Stammer

Livraria, por Katleen Luizaga – No espaço da Livraria, o destaque é a sofisticação do padrão Baviera e a versatilidade do Grafite, da linha Colors

Foto: Fer Braga

Lugar de Criança, por Neliza Ferraz e Nathália Silva – Nesse ambiente voltado para as crianças, os padrões são o Savana, Rosa Milkshake, Azul Petróleo e Maxi Branco

Comemoração em grande estilo

Na última semana, a Campestre Flores & Decor recebeu um grupo de profissionais em sua nova loja. A inauguração do novo endereço comemora os 30 anos de trajetória da marca, que agora atende seus clientes em um espaço mais amplo e moderno, projetado pelo escritório Machado Weiss & Moraes Arquitetos Associados.

Gerson Lima

A arquiteta Carolina Portes com a proprietária da Campestre Preta Maciel