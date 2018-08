Homem acusado de homicídio duplamente qualificado é condenado a 15 anos e 9 meses

Redação Bem Paraná com assessoria

O Tribunal do Júri de Ponta Grossa, nos Campos Gerais paranaenses, condenou nesta quinta-feira, 9 de agosto, a 15 anos e 9 meses de reclusão homem acusado pela morte de uma mulher.

O crime, de homicídio duplamente qualificado, ocorreu em abril de 2016 em um terreno baldio localizado às margens da BR-376, no Parque Autoestrada. De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Paraná, o crime ocorreu por motivo fútil, em razão de uma dívida contraída para aquisição de drogas, e com utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, já que o réu desferiu nove facadas contra a mulher.

Atualmente preso na cadeia pública de Ponta Grossa, o réu, de 29 anos, cumprirá a pena em regime fechado.