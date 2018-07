Um canto todo seu

Mudo meu consultório de endereço esta semana depois de um período memorável de rua Itambé. Um espaço pensado em cada milímetro, sonhado em cada taco, planejado em cada xícara de café. Paquero o prédio há muitos anos, desde o primeiro dia da formação em psicanálise e a partir de agora, é de lá que escutarei meus analisandos – os presenciais e os via Skype –, que escreverei meus textos, que me sentirei próxima de cada um de meus leitores (são 14 colunas semanais no Brasil, no Canadá e nos Estados Unidos). Será também de lá que cultivarei a delícia do silêncio.

A semana da mudança coincide (!) com a leitura que concluí hoje: Um teto todo seu de Virginia Woolf, um livro que recomendo com força, que reli algumas vezes, que me faz muitíssimo sentido. O texto é resultado de uma palestra dada pela autora em 1928 sobre a produção literária feminina, a posição da mulher na sociedade de então e suas consequências para a expressão e a escrita da época.

Importante pensar em que lugar estivemos, estamos e queremos estar. Desde o coletivo até as decisões individuais. Me peguei pensando no valor que venho dando a meus desejos e confesso um certo orgulho pela semana que começa. Esta coluna é uma tentativa de incentivo. Uma lembrança para que você, que me lê agora, esteja atento às suas paqueras. Pode ser um consultório, uma viagem, uma mudança de carreira, um amor. Se há algo que te povoa a cabeça por um tempo, que vai e volta com uma certa frequência, que vez por outra surge em um sonho, invista. Tempo, energia, recursos. Ponha mais de você, na sua vida, se implique. Procure um teto todo seu. Tenho certeza que você merece.

