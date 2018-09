Urna eletrônica é totalmente confiável, diz Toffoli sobre críticas de Bolsonaro

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Dias Toffoli, novo presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), rebateu nesta segunda (17) críticas feitas às urnas eletrônicas.

"As urnas eletrônicas são totalmente confiáveis", afirmou Toffoli, que já foi presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), acrescentando que aos partidos é dada a possibilidade de auditar as urnas.

Questionado por jornalistas sobre declarações do candidato Jair Bolsonaro (PSL) de que o sistema eleitoral pode ser fraudado –o presidenciável e deputado defende o voto impresso–, Toffoli respondeu que, "em relação a isso, eu digo que ele sempre foi eleito pela urna eletrônica".

Sobre a existência de grupos que, nas redes sociais, dizem acreditar que as urnas são fraudadas, o presidente do STF ironizou. "Tem gente que acredita em saci-pererê", disse.