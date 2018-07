Vem aí a Ecofriday 2018

Acontece entre os dias 23 e 29 de julho, em sete países da América Latina - Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, México, Uruguai e Venezuela - a 2ª edição da Ecofriday. O evento é realizada pelo portal Mercado Livre, com o propósito de promover a venda produtos eletrônicos com viés sustentável, seja pelos aspectos de eficiência energética, por sua produção local, por serem desenvolvidos com materiais reciclados ou por sua capacidade de reduzir a emissões poluentes. O Ministério do Meio Ambiente apoia o Ecofriday e segundo a secretária de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental do Ministério do Meio Ambiente (MMA), Rejane Pieratti, a cada ano, a oferta de produtos sustentáveis é ampliada. “O que pensamos quando vamos fazer uma compra: em preço, em qualidade, mas a sustentabilidade é um atributo que pode servir como critério de desempate'", explicou a secretária.

Indústrias de chumbo-ácido firmam compromisso com a Logística Reversa

A Associação Brasileira de Energia Sustentável (ABES), que congrega os fabricantes, recicladores, importadores, distribuidores e comerciantes varejistas de baterias de chumbo-ácido, usadas em veículos automotores, apresenta, no dia 09 de julho, para a Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Paraná o Termo de Compromisso para execução do Plano de Logística Reversa. O trabalho vem sendo coordenado pela equipe do escritório De Paola & Panasolo Sociedade de Advogados, com orientação do advogado especilaista em Direito Ambiental, Alessandro Panasolo.

Anualmente, são produzidas aproximadamente 300 mil toneladas de baterias inservíveis no Brasil, aquelas que não apresentam mais a capacidade de acumular e entregar energia elétrica, devido à exaustão de seus componentes e precisam ter a destinação correta.

Estado e Ocepar firmam parceria para plantio de árvores nativas

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e o Instituto Ambiental do Paraná (IAP) firmaram um protocolo de intenções com a Organização das Cooperativas do Paraná (Ocepar) para incentivar a recuperação de áreas degradadas. A parceria visa a adesão das cooperativas ligadas ao sistema Ocepar ao Programa Plante Árvores, que promove a recuperação de áreas degradadas no Estado através de campanhas voltadas ao plantio de árvores nativas.