Curitiba começa a aplicar a vacina “baby” contra covid nesta sexta; veja público e locais

A partir desta sexta-feira (18/11) Curitiba amplia a vacinação contra covid-19 para bebês de 6 meses de idade a 2 anos completos, que apresentem algum tipo de comorbidade. A convocação do novo grupo segue o determinando pelo Plano Nacional de Operacionalização (PNO) da Vacinação contra a covid-19, do Ministério da Saúde.

Deputados pedem que equipe de transição de Lula barre novos pedágios no Paraná

Coordenador da Frente Parlamentar do Pedágio na Assembleia Legislativa, o deputado Arilson Chiorato (PR) se reuniu hoje, em Brasília com a equipe de transição do governo Lula, para pedir a suspensão das novas concessões de rodovias no Paraná. A frente considera que com a eleição de Lula, o modelo proposto pelo governo Bolsonaro tem que ser revisto.

Taxa de desemprego do Paraná cai para 5,3%, menor índice desde 2014

O Paraná fechou o terceiro trimestre de 2022 com a menor taxa de desemprego dos últimos oito anos, 5,3%, mais de três pontos percentuais abaixo da média nacional, que ficou em 8,7%. É o sexto melhor resultado do Brasil. Os dados são do relatório trimestral da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada nesta quinta-feira (17).

Paraná divulga novo edital do PSS para professores de Educação Profissional

As inscrições do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratações temporárias de professores da Educação Profissional abrem nesta sexta-feira (18), às 9h. O PSS é para professores e pedagogos em escolas indígenas, quilombolas e itinerantes; tradutores e intérpretes de Libras (Língua Brasileira de Sinais); além de professores para o Celem (Centro de Línguas Estrangeiras Modernas), da rede estadual de ensino, e também para o Dancep (Grupo de Dança Contemporânea do Colégio Estadual do Paraná).

Menina de 11 anos desaparece na Grande Curitiba após fugir de casa para encontrar homem que conheceu na internet

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulga a foto de uma criança, de 11 anos, que está desaparecida desde terça-feira (15), no bairro Cachoeira, em Almirante Tamandaré. Na data do fato, a vítima fugiu de casa para encontrar um homem que conheceu pela internet.

Homem é encontrado morto em banheiro de casa incendiada na Grande Curitiba

Um homem morreu nesta madrugada de quinta-feira, 17 de novembro, depois de inalar fumaça em um incêndio ocorrido no bairro Campo Pequeno, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba.

Lula começa a analisar na próxima semana indicações de ministros

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva retomará sua agenda de transição, na próxima semana, para começar a discutir a indicação de ministros. A afirmação é do coordenador dos grupos temáticos da equipe de transição, Aloizio Mercadante. O coordenador informou ainda que um relatório preliminar dos trabalhos de cada grupo temático (GT) da transição será apresentado no próximo dia 30.

Aeroporto de Curitiba realiza simulado de ameaça de bomba nesta sexta

A CCR Aeroportos, em coordenação com a Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Militar, vai realizar nesta sexta (18), um simulado de ameaça de bomba e de apoderamento ilícito de aeronave no Aeroporto Internacional de Curitiba. A ação, que deve envolver aproximadamente 40 agentes de segurança pública e operadores aeroportuários, tem como objetivo aferir os procedimentos de segurança e emergência do aeroporto.

‘Vou ser campeão e ganhar dele’, diz Neymar sobre enfrentar Messi na Copa

‘Vou ser campeão e ganhar dele’, brincou o atacante Neymar, da seleção brasileira, sobre a perspectiva de enfrentar a Argentina, de Messi, na Copa do Mundo. As declarações vieram de uma entrevista do jogador ao jornal inglês ‘The Telegraph’, publicada nesta quinta-feira (17). O Mundial começa neste domingo (20).

Alef Manga ‘terceiriza’ permanência ou não no Coritiba

O atacante Alef Manga, do Coritiba, vai “terceirizar” sua permanência no clube para 2023. O jogador teve 50% dos direitos econômicos comprados pelo Coritiba ao fim do Brasileirão e com isso iria ficar por mais dois anos. Contudo, na quinta-feira (16) à noite, ele indicou que tem propostas de outros clubes e disse que seus empresários e “as mãos de Deus” vão decidir o assunto.

