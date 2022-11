Morre aos 77 anos a cantora Gal Costa

A cantora Gal Costa morreu aos 77 anos, nesta manhã de quarta-feira, 9 de novembro. A informação foi confirmada pela assessoria da cantora. Gal havia dado uma pausa em shows, após passar por uma cirurgia para retirar um nódulo na fossa nasal direita. O motivo da morte ainda não foi divulgado. Além de rodar o Brasil, Gal entrou na programação de vários festivais e ainda tinha uma turnê na Europa prevista para novembro, mas que também foi cancelada por conta da cirurgia.

Ator, cantor e compositor Rolando Boldrin morre aos 86 anos

O ator, cantor, compositor e apresentador da TV Cultura Rolando Boldrin morreu hoje aos 86 anos, em São Paulo. A causa da morte não foi informada. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein havia 2 meses. O velório será realizado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Com mais de 60 anos de carreira na TV, Rolando Boldrin apresentou o programa musical “Sr. Brasil” por 17 anos.

Defensoria Pública abre procedimento sobre incitação de crime, apologia ao nazismo e racismo em colégio particular de Curitiba

A Defensoria Pública do Paraná (DPE-PR) abriu procedimento preliminar para avaliar as práticas de incitação ao crime, apologia ao nazismo e racismo por parte de alunos do Colégio Santa Maria, em Curitiba. A Defensoria, em nota, informou que ainda não recebeu comunicados de pais, responsáveis ou dos próprios alunos do colégio mencionado, mas tomou conhecimento dos fatos pela imprensa e, recentemente, por um ofício encaminhado pelo vereador Renato Freitas (PT), na última terça-feira (8), solicitando providências em relação à situação narrada.

Ministério da Defesa entrega relatório sobre o sistema eleitoral sem apontar fraude

O Ministério da Defesa entregou nesta quarta (9), ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o relatório que a pasta fez sobre o sistema eleitoral. O relatório afirma que não investigou crime eleitoral. “Assinalo que o trabalho restringiu-se à fiscalização do sistema eletrônico de votação, não compreendendo outras atividades, como, por exemplo, a manifestação acerca de eventuais indícios de crimes eleitoral”, diz o texto.

Mesmo com jogador a mais, Coxa não consegue mais que um empate contra o Corinthians e se complica na briga pela Sul-Americana

O Coritiba se despediu de sua torcida e do Couto Pereira na noite desta quarta-feira (9 de novembro). Já garantido na elite do Campeonato Brasileiro em 2023, a equipe paranaense fez um jogo duro contra o Corinthians, com direito a quatro gols e expulsões. Mas mesmo jogando com um jogador a mais desde o primeiro tempo, o time do Alto da Glória não conseguiu mais que um empate, ficando no 2 a 2 contra o Timão. Alef Manga (duas vezes), Du Queiroz e Yuri Alberto foram os responsáveis por mexer no placar.

Média diária de novos casos de Covid sobe de 83 para 140 em Curitiba

O boletim semanal da covid-19 em Curitiba, publicado nesta quarta-feira (9/11), mostra que a capital paranaense registrou nos últimos sete dias (de 2/11 a 8/11) 979 novos casos da doença – uma média de 140 por dia. O número de novos casos ficou bem superior ao registrado na semana anterior (de 26/10 a 1/11), quando foram confirmados 582 novos casos da doença – uma média de 83 por dia.

Inquérito da Polícia descarta homicídio na morte de jovem após festa na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba

A Polícia Civil do Paraná concluiu o inquérito sobre a morte de Phelipe Francisco Lourenço, 25 anos. Foi descartada a hipótese de homicídio e de suicídio. Segundo a polícia, ele morreu por afogamento após uma festa na Pedreira Paulo Leminski, no bairro Abranches, em Curitiba. A ocorrência foi no dia 13 de agosto deste ano após uma festa chamada Muvuca.

Caravanas iluminadas da Coca-Cola passarão por seis cidades do Paraná

As tradicionais caravanas iluminadas da Coca-Cola FEMSA Brasil, maior distribuidora de produtos Coca-Cola no mundo em volume de vendas, estarão nas ruas de seis cidades do Paraná a partir de 3 de dezembro. A primeira cidade será Ponta Grossa, no dia 3, depois passará por Cambé, Londrina e Maringá. No dia 9, a caravana chegará a Curitiba e São José dos Pinhais. Após dois anos respeitando os protocolos de segurança por conta da pandemia de covid-19, a população pode saber desde já o trajeto dos caminhões e poderá ir ao seu encontro para sentir de perto a magia do Natal.

Bares, restaurantes e entidades de turismo do Paraná defendem a volta do horário do verão

A vitória do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, colocou o retorno do horário de verão no radar das redes sociais. O mecanismo, que garante uma hora diária a mais de luz solar, foi suspensa no primeiro ano de gestão do atual presidente Jair Bolsonaro, afetando diretamente o desempenho econômico de áreas turísticas no litoral e em estabelecimentos de lazer e gastronomia nos centros urbanos. A volta do horário de verão é uma das bandeiras da Confederação Nacional de Turismo (CNTur) e Federação Paranaense de Turismo (Feturismo) e entidades filiadas, como a Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas (Abrabar) e obteve apoio de outras categorias, incluindo empresários do comércio.

Deputados antecipam feriadão na Assembleia e terão 11 dias de ‘folga’

O feriado da Proclamação da República é apenas na próxima terça-feira, dia 15, mas para os deputados da Assembleia Legislativa, a folga já começou e vai durar onze dias. É que os parlamentares fizeram hoje três sessões consecutivas sob a alegação de “antecipar” as votações que ocorreriam na segunda (14) e quarta-feira (16) da semana que vem. Agora, os deputados só voltam ao plenário da Casa no próximo dia 21.