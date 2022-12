Festas de fim de ano e falta de vacinação podem agravar cenário da Covid no Paraná, alerta secretaria de Saúde

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) alerta a população para situações que podem agravar o cenário da Covid-19 no Paraná: as aglomerações de fim de ano, combinadas com a falta ou atraso de vacinação contra a doença. Para prevenir o aumento de casos graves e de óbitos, a orientação é para que as pessoas procurem os postos de saúde para receberem o imunizante.

Curitiba registra 7.254 novos casos e 15 mortes por covid-19 nos últimos sete dias

O boletim semanal da covid-19 em Curitiba, publicado hoje, mostra que a capital paranaense registrou nos últimos sete dias (de 14/12 a 20/12) 7.254 novos casos da doença – uma média de 1.036 por dia. No mesmo período, foram divulgadas 15 mortes por covid-19 – em média, duas por dia. As vítimas são seis homens e nove mulheres.

DER Paraná libera faixa adicional na BR-277 entre o km 39 e o km 40; trecho requer cautela

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) liberou na tarde desta quarta-feira (21) uma faixa adicional de tráfego na BR-277, no Litoral, entre o km 39 e o km 40, trecho atingido por deslizamento de terra há algumas semanas. Usuários devem seguir pelo trecho com desvio em velocidade baixa e cautela redobrada.

Assembleia discute aumento de 37% nos salários dos deputados até 2026

A Assembleia Legislativa começou a discutir hoje uma proposta de aumento salarial de 37,1% para os deputados estaduais até 2026. A iniciativa foi apresentada através de uma emenda ao projeto que trata dos salários do governador, vice e secretários, subscrita por 31 parlamentares.

Vereador Marcelo Fachinello é eleito presidente da Câmara de Curitiba

O vereador Marcelo Fachinello (PSC) foi eleito hoje presidente da Câmara Municipal de Curitiba para os próximos dois anos. Ele foi indicado por um bloco formado por 14 partidos. Fachinello não teve concorrentes, já que o outro bloco que disputou os cargos na Mesa Executiva não indicou nenhum candidato à presidência.

Governador anuncia Hudson Teixeira como novo secretário de Segurança Pública

O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou nesta quarta-feira (21) que o coronel Hudson Leôncio Teixeira, comandante-geral da Polícia Militar do Paraná (PMPR), será o novo secretário de Segurança Pública do Estado. Ele comanda a PM desde fevereiro de 2021 e ocupará o cargo de Wagner Mesquita, que assumiu o posto em abril de 2022.

Deputados aprovam Orçamento do Estado para 2023

Os deputados estaduais aprovaram hoje, de forma remota, a proposta de Orçamento do Paraná para 2023. A proposta tramita na forma de um substitutivo geral da Comissão de Orçamento, que entre outras alterações, reservou recursos para que o Executivo realize o pagamento de parte do reajuste do funcionalismo estadual.

Homem morre em confronto com a polícia perto do Parque Barigui, em Curitiba

Um confronto armado entre policiais e um suspeito de roubo de carro acabou com uma morte na BR-277, pista sentido Curitiba, próximo ao Parque Barigui, no início da noite desta quarta (21). Os policiais começaram a perseguição, mas durante a fuga, o suspeito perdeu o controle do veículo e parou. Foi quando houve o confronto armado e o suspeito morreu.

Câmara aprova texto-base da PEC da Transição em 2º turno com 331 votos a favor

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 21, com 331 votos favoráveis e 163 votos contrários, o texto-base da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição em segundo turno. Os parlamentares votarão agora um destaque do Novo que pode mudar o texto. Após esse processo, os deputados devem avalizar a redação final e o texto segue para mais uma análise do Senado.

Após trazer reforço do Benfica, Coritiba pode contratar centroavante da seleção chilena

O Coritiba está estudando a contratação do centroavante Iván Morales, do Cruz Azul, do México. O jogador, de 1,80 m de altura e 23 anos de idade, disputou as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 pela seleção chilena.

Morre o ator Pedro Paulo Rangel aos 74 anos

Morreu no fim da madrugada desta quarta-feira, 21 de dezembro, o ator Pedro Paulo Rangel. A informação foi confirmada pela família. O artista tinha 74 anos e estava internado no CTI da Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio, para tratar de um enfisema pulmonar, desde o dia 30 de novembro. A causa da morte ainda não foi divulgada.

