Mesmo com mais uma faixa, congestionamento na BR-376, no Litoral do Paraná, chega a 33 quilômetros

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a concessionária Arteris Litoral Sul abriram mais uma uma faixa para passagem de veículos no quilômetro 669 da BR-376 em Guaratuba, no Litoral do Estado. Mesmo com duas faixas sentido Santa Catarina e uma sentido Curitiba, as filas eram imensas no início da tarde. Por volta das 14h30 desta quinta (22), segundo informação da PRF, já eram 33 quilômetros de fila entre o quilômetro 635, em São José dos Pinhais e o ponto do deslizamento, em Guaratuba.

Casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave aumentam no Paraná às vésperas das festas de fim de ano

Estados de todas as regiões do país registram aumento dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), de acordo com o novo Boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado nestas quinta (22). Com a proximidade das celebrações de final de ano, a recomendação é manter os cuidados em relação a situações de risco de infecção.

UFPR confirma para 13 de janeiro o resultado do vestibular 2023 com banho de lama

Conforme previsto, o anúncio do resultado final do vestibular da Universidade Federal do Paraná será realizado no dia 13.01, a partir das 14h00. Na data, a UFPR realiza o banho de lama oficial, momento de recepção, comemoração e interação dos aprovados no processo seletivo de 2022/2023.

Sequestro de mulher de 24 anos mobiliza a polícia no Litoral do Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está investigando o sequestro de uma mulher, de 24 anos. A ação criminosa aconteceu na noite desta quarta-feira (22), em Matinhos, no Litoral do Estado.

Carreta desgovernada provoca acidente na BR-277, em Morretes no Paraná

Uma carreta desgovernada acabou tombando na altura do km 31 da BR-277, em Morretes, no Litoral do Paraná.

Ratinho Jr anuncia cinco novos secretários e comandante-geral da PM

O governador Ratinho Junior anunciou hoje mais cinco nomes que vão compor a sua equipe de secretariado no governo do Paraná nos próximos quatro anos. Foram confirmados Eduardo Pimentel na Secretaria das Cidades, Luciana Casagrande Pereira na Secretaria da Cultura, Helio Wirbiski na Secretaria do Esporte, Marcelo Rangel na Secretaria de Inovação Modernização e Transformação Digital e o tenente-coronel Sérgio Vieira Benício da Casa Militar.

Deputados aprovam aumento de 37% para seus próprios salários; veja como votou cada parlamentar

No último dia de trabalho da atual legislatura, a Assembleia aprovou hoje, por 33 votos a 9, um aumento salarial de 37,1% para os deputados estaduais até 2026. A iniciativa foi apresentada através de uma emenda ao projeto que trata dos salários do governador, vice e secretários, subscrita por 32 parlamentares.

Policial civil é presa no primeiro dia de trabalho por furto de chocolates de colegas em Delegacia de Curitiba

Uma policial, em seu primeiro dia de trabalho, foi presa por furto. O caso aconteceu em Curitiba na Delegacia de Polícia, da Avenida Iguaçu, 470, bairro Rebouças, segundo o Boletim de Ocorrência (BO) feito pelo 8º Distrito Policial, especializada em Furtos e Roubos da Capital.

‘Vamos contemplar quem ajudou’, diz Lula ao anunciar nomes do ministério

Após adiar o anúncio de 13 ministérios, o presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), admitiu que montar o governo “é mais difícil” do que ganhar as eleições. “Quero dizer para companheiros que ainda não foram contemplados, vamos contemplar quem ajudou. Esperem que a sua vez vai chegar”, afirmou nesta quinta-feira.

Barco afunda na baía de Paranaguá, no Litoral do Paraná; um adolescente está desaparecido

Um barco carregado de caranguejo naufragou a baía de Paranaguá, na tarde desta quinta (22). Dois tripulantes conseguiram nadar até uma prainha, mas um adolescente de 16 anos está desaparecido no mar.

