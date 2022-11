Com dois de Richarlison, Brasil atropela a Sérvia na Copa do Mundo e amplia série invicta

O Brasil estreou com vitória na Copa do Mundo de 2022, no Catar. No jogo no estádio Lusail, em Doha, o time do técnico Tite venceu por 2 a 0 a Sérvia, pela primeira rodada do Grupo G. O Brasil volta a campo na segunda-feira (dia 28) às 13 horas, para enfrentar a Suíça. Na sexta-feira (dia 2) às 16 horas, o duelo será contra Camarões.

Estreia da Seleção prende a atenção do curitibano

A estreia da Seleção Brasileira na Copa, na vitória de 2 a 0 sobre a Sérvia, na tarde desta quinta-feira (24), chamou a atenção do curitibano. Desde o começo da tarde o movimento na cidade foi grande com o torcedor voltando para casa ou procurando algum local para acompanhar a partida.

Uso de máscara volta a ser indispensável, recomenda Secretaria de Saúde de Curitiba

Com a nova onda de casos de covid-19, o uso de máscaras de proteção volta a ser indispensável para reduzir a circulação do vírus. O Comitê de Técnica e Ética Médica da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) reforçou a orientação após avaliação dos indicadores epidemiológicos na reunião desta quarta-feira (23/11).

Assembleia confirma aprovação de venda das ações da Copel

A Assembleia Legislativa confirmou hoje a aprovação, por 36 votos a 13, do projeto enviado à Casa na segunda-feira pelo governador Ratinho Júnior (PSD) que autoriza o Estado a vender ações da Copel. A proposta transforma a Copel em companhia de capital disperso sem acionista controlador, promovendo uma oferta pública ações ordinárias e certificados de depósito de ações.

Deputados aprovam aumento do ICMS

A Assembleia Legislativa aprovou hoje, em primeiro turno, projeto do governo que aumenta a alíquota modal do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de 18% para 19 para diversos produtos. A proposta também eleva a alíquota para águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas, refrigerantes, refrescos e outros, cervejas sem álcool e isotônicos de 18% para 25%.

Boletim da Saúde confirma mais 1.984 casos e nove óbitos por Covid no Paraná

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR) confirmou mais 1.984 casos e nove mortes por Covid-19 no boletim divulgado nesta quinta-feira (24). Os pacientes que foram a óbito residiam em: Ibiporã (3) e Curitiba (3).

Mulher é morta a tiros na frente das filhas quando guardava carro na garagem em Curitiba

Jhenifer Gonçalves, de 29 anos, foi assassinada a tiros por dois homens em uma moto no começo da madrugada desta quinta (24) quando entrava com o carro na garagem, na rua Nelson de Macedo Justus, no bairro Cajuru, em Curitiba. Há suspeita de crime passional.

Morre o empresário paranaense Cláudio Petrycoski, vice-presidente da Fiep

Morreu no início da noite de quarta (23) no Hospital São Rafael, em Salvador, na Bahia, aos 73 anos, o empresário Cláudio Petrycoski, filho de Theóphilo e Maria Luisa Petrycoski. Ele deixa cinco filhos e 12 netos. Petrycoski comandou a Atlas Eletrodomésticos, uma das maiores empresas do segmente no Brasil, em Pato Branco.

Com recorde de Cristiano Ronaldo, Portugal derrota Gana em estreia na Copa

Cristiano Ronaldo se tornou o primeiro jogador na história a marcar gol em cinco Copas do Mundo e ajudou Portugal a derrotar Gana por 3 a 2, em uma atuação coletiva sem brilho, na estreia das duas seleções no Mundial do Catar, nesta quinta-feira. Ronaldo, de pênalti, abriu o placar para os portugueses, que levaram o empate logo depois. Portugal emendou dois gols em sequência no contra-ataque. No fim, Bukari descontou e os ganeses tentaram o empate, mas saíram de campo derrotados.

Ninguém acerta Mega-Sena, e prêmio vai a R$ 57 milhões; no Paraná, sete cravam a quina

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.542 da Mega-Sena, sorteadas nesta quinta-feira (24) em São Paulo. O prêmio era de R$ 50 milhões, segundo estimativa da Caixa Econômica Federal. Os números sorteados foram 12 – 20 – 22 – 25 – 26 – 55.

