BR-376, na Grande Curitiba, tem interdição total por causa de queda de barreira; carros foram atingidos

No começo da noite desta segunda-feira (28), a BR-376 foi totalmente interditada devido à queda de barreira no km 669. A situação é gravíssima. A interdição sentido sul é feita na praça de pedágio de São José dos Pinhais e na UOP da PRF em Tijucas do Sul. A interdição sentido norte é feita na praça de pedágio de Garuva. A informação é da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Prefeito de Guaratuba diz que escapou de soterramento na BR-376 por milagre; veja vídeo

O prefeito de Guaratuba, Roberto Justus (União Brasil), quase foi uma das vítimas do deslizamento de terra que soterrou carros na BR-376, em Guaratuba, na tarde desta segunda-feira (28). Ele disse, em um vídeo nas redes sociais, que escapou “por um livramento de Deus”.

Trio campeão pelo Real decide, Brasil consegue vencer o ‘ferrolho suíço’ e garante vaga antecipada

O Brasil venceu por 1 a 0 a Suíça, nessa segunda-feira (dia 28) à tarde, pela segunda rodada da Copa do Mundo do Catar. Com o resultado, o time lidera o Grupo G, com 6 pontos, à frente de Suíça (3), Camarões (1) e Sérvia (1). Na última rodada, na sexta-feira (dia 4), a seleção brasileira pega Camarões. O outro duelo é entre Sérvia e Suíça.

ATUAÇÕES: Casemiro é o destaque do Brasil diante da Suíça

O volante Casemiro foi o destaque do Brasil na vitória de 1 a 0 sobre a Suíça, nesta segunda-feira (28), pela segunda rodada da Copa do Mundo.

Racismo: Defensoria Pública e MPPR abrem procedimentos para acompanhar caso de músico negro agredido em Curitiba

O suspeito de agredir o músico Odivaldo Carlos da Silva,o Neno, 55 anos, na Rua Doutor Faivre, no Centro de Curitiba, na última terça (22) fez o mesmo com um jovem na quarta (23). As novas imagens que mostram Paulo Cezar Bezerra da Silva com um cassetete agredindo um jovem e mandando um cachorro atacar a vítima foram divulgadas nesta segunda (28) pela vereadora de Curitiba e deputada federal eleita Carol Dartora (PT). Elas foram registradas bem bem próximo ao local do ataque ao músico Neno, no Centro de Curitiba.

Mulher e filhos eram mantidos em cárcere privado por homem na Grande Curitiba

A Guarda Municipal de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, prendeu um agressor na manhã de sábado (26), na rua Ernesto Hasselmann na Vila Nova. A vítima disse estar em cárcere privado e sob constantes ameaças. Ela contou que possui Medida Protetiva contra seu ex-companheiro, mas, ele invadiu sua casa e não deixava nem ela e nem os filhos saírem do local.

Assassinato de adolescente de 13 anos que queria ser jogador de futebol gera comoção na Grande Curitiba

O assassinato de um adolescente, de 13 anos, em uma praça na Rua Jaguariaíva, no domingo (27), gerou comoção em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba. Vitor Gabriel Paiva Padilha estava brincando quando foi surpreendido por atiradores, que estavam em uma motocicleta, e dispararam cerca de 15 tiros. O sepultamento será nesta segunda (28).

Saúde registra mais 632 casos e uma morte por Covid no Paraná no boletim desta segunda

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR) confirmou mais 632 casos e uma morte por Covid-19 no boletim desta segunda-feira (28). O paciente que foi a óbito residia em Paiçandu. O óbito divulgado nesta data é de novembro de 2022.

Bruno Fernandes classifica Portugal para as oitavas da Copa e complica o Uruguai

Cristiano Ronaldo tentou, mas Bruno Fernandes foi o nome de Portugal na vitória por 2 a 0 sobre o Uruguai nesta segunda-feira, no Estádio Lusail, pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo do Catar. O meia do Manchester United, motor lusitano na etapa inicial, foi às redes duas vezes na etapa complementar, classificando Portugal antecipadamente paras as oitavas de final.

Polícia abre inquérito sobre caso de ônibus escolar atacado por manifestantes bolsonaristas no interior do Paraná

A Polícia Civil do Paraná abriu inquérito nesta segunda-feira (28) para investigar o caso de um ônibus escolar que foi atacado e teve janelas quebradas ao passar por um protesto bolsonarista contra o resultado das eleições presidenciais no segundo turno, em Bandeirante, na região Norte do Paraná.

