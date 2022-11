Mulher cai de trio elétrico e morre na Parada da Diversidade de Curitiba

Uma mulher morreu na tarde desta terça (15) quando participava da Parada da Diversidade de Curitiba. Ela foi atingida por uma caixa de som que caiu de um dos trios elétricos usados na parada depois de também ter caído do caminhão.

DJ que morreu na Parada da Diversidade de Curitiba era de Goiânia e famosa na cena LGTBI

A DJ Laurize Oliveira, de 42 anos, morreu na tarde deste domingo (15) durante a Parada da Diversidade de Curitiba. Ela caiu do trio elétrico em que estava e não resistiu aos ferimentos na cabeça depois que uma caixa de som também teria caido sobre ela. A DJ era famosa na cena LGBTI, se apresentando em festas e shows por todo o País.

Bolsonaristas promovem atos em quartéis de Curitiba e outras nove capitais

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) promovem neste feriado da Proclamação da República, atos nos arredores de quartéis das Forças Armadas em pelo menos dez capitais, incluindo Curitiba, além de outras cidades do País, em protesto contra a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais. Na capital paranaense, os atos acontecem em frente aos quartéis do Exército no Pinheirinho e no Bacacheri.

Procuradoria pede afastamento do diretor-geral da PRF por 90 dias

O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro (MPF-RJ) pediu o afastamento imediato do diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, por 90 dias. O órgão afirma que ele fez uso indevido do cargo para beneficiar a candidatura do presidente Jair Bolsonaro (PL). O documento cita a “intenção clara” de promover “verdadeira propaganda político-partidária e promoção pessoal de autoridade com fins eleitorais”.

Alckmin se reunirá com presidente do TCU e apresentará novos nomes nesta 4ª

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), irá se reunir nesta quarta-feira, 16, com o presidente em exercício do Tribunal de Contas da União (TCU), ministro Bruno Dantas. Marcada para 16h30, a reunião será no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede da transição, e servirá para Dantas entregar documentação solicitada na semana passada pelo governo eleito, que pediu à Corte cópias de contas, auditorias, monitoramentos e outros documentos que auxiliem na troca de gestão. Alckmin também anunciará novos nomes dos grupos técnicos da transição, em agenda marcada às 11h.

Duas crianças que brincavam em rio desaparecem na Grande Curitiba; bombeiros acham corpos

Duas crianças, uma de 7 e uma de 14 anos, desapareceram na tarde desta terça-feira (15) enquanto brincavam em um canal de um rio em Sâo José dos Pinhais, perto da divisa com Curitiba na Grande Curitiba. Uma delas foi encontrada morta por volta das 16h30 e a outra, pouco antes das 18 horas. Eram dois irmãos.

Motorista de aplicativo é brutalmente assassinado e jogado em valeta no Cajuru, em Curitiba

O caso do motorista de aplicativo que foi brutalmente assassinado na manhã desta terça-feira (15 de novembro) no bairro Cajuru, em Curitiba, ganha novos detalhes. A vítima, que tinha 37 anos, foi encontrada morta em um córrego de água na Rua Teófilo Otoni, próximo da residência onde vive a sua ex-esposa, a quem vinha ameaçando e que já possuía uma medida protetiva contra ele.

Paraná confirma mais 308 casos de Covid e boletim desta terça não traz novas mortes

O Paraná registrou mais 308 casos de Covid-19 no boletim divulgado nesta terça-feira (15) pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR). Novamente, não há novas mortes confirmadas neste boletim.

TCU entrega relatórios com obras paradas e 29 áreas de risco de fraude

O Tribunal de Contas da União (TCU) vai informar ao gabinete de transição formado pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dados inéditos sobre obras públicas no Brasil. As obras somam investimentos da ordem de R$ 39 bilhões. A Corte promete entregar um diagnóstico detalhado e setorizado com portifólio das intervenções em andamento e empreendimentos paralisados. Além disso, o tribunal vai apontar uma lista com 29 “áreas críticas” no Executivo, onde há riscos de fraude.

Leo Gamalho dá adeus ao Coritiba; contrato não será renovado

O atacante Leo Gamalho não vai ficar no Coritiba na próxima temporada. O contrato do jogador se encerra ao fim deste ano e não será renovado. O atacante de 36 anos acabou perdendo espaço no Coritiba neste Brasileirão.

