Geraldo Bubniak/AEN

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa-PR) divulgou nesta segunda-feira (3) mais 2.089 casos e 12 mortos em decorrência da Covid-19. A Sesa divulga semanalmente o Boletim Covid-19. Os dados acumulados desde o início da pandemia mostram que o Paraná acumula agora 2.915.692 casos e 45.845 óbitos devido à doença.

Os casos confirmados na última semana epidemiológica e divulgados nesta data são de: abril (7), março (1946), fevereiro (32) e janeiro (9) de 2023; dezembro (15), novembro (4), agosto (2), julho (1), junho (1), março (3), fevereiro (8) e janeiro (15) de 2022; setembro (1), julho (2), junho (13), maio (11), abril (3), março (4) e fevereiro (3) de 2021; e dezembro (4), novembro (2), agosto (1), julho (1) e março (1) de 2020.

Os óbitos registrados na última semana epidemiológica e divulgados nesta data são de: março (8) e fevereiro (1) de 2023; outubro (1), abril (1) e março (1) de 2021.

INTERNADOS – 28 pacientes com diagnóstico confirmado ou suspeito de Covid-19 estão internados em leitos SUS (7 em UTI e 21 em leitos clínicos/enfermaria).

ÓBITOS – A Sesa informou a morte de 12 pacientes. São 4 mulheres e 8 homens com idades entre zero e 96 anos. As mortes ocorreram entre março de 2021 e março deste ano. Oito dos pacientes vieram a óbito em março deste ano.

A Sesa também informa que os pacientes que foram a óbito residiam em Cascavel (2), Japira (2), Araucária, Flor da Serra do Sul, Joaquim Távora, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Santa Cecília do Pavão e São Jorge do Patrocínio