Assembleia: aumento até 2026 (Orlando Kissner/Alep)

A Assembleia Legislativa deve votar hoje uma proposta de aumento salarial de 37,1% para os deputados estaduais até 2026. A iniciativa foi apresentada através de uma emenda ao projeto que trata dos salários do governador, vice e secretários, subscrita por 32 parlamentares.

Pelo texto, os salários dos deputados subiria dos atuais R$ 25,3 mil para R$ 34,7 mil, de forma escalonada. De acordo com a proposta, em janeiro de 2023, os salários dos parlamentares iria para R$ 29,4 mil; em abril de 2023 para R$ 30,9 mil; em fevereiro de 2025 para R$ 33,4 mil, e em fevereiro de 2026 para R$ 34,7 mil.

O salário do governador seria mantido nos atuais R$ 33,7 mil. Já o do vice-governador passaria a ganhar R$ 32 mil. Os secretários teriam aumento de R$ 6 mil, com os salários passando de R$ 23.634,10 para R$ 29.942,00.

Atualmente, os secretários recebem R$ 23.634,10. O mesmo texto fixa o salário do governador do Paraná em R$ 33.763,00 e o do vice-governador em R$ 32.074,00 até 2026.

Em razão da apresentação da emenda ao projeto original, a proposta foi retirada de pauta ontem para avaliação da Comissão de Constituição e Justiça. Em reunião extraordinária, a CCJ aprovou ontem mesmo parecer favorável à iniciativa. Com isso, ela está liberada para ser votada hoje em plenário.

Na terça-feira, a Câmara Federal aprovou aumento de 37% nos salários dos deputados e senadores. Com isso, os vencimentos dos parlamentares vai ser elevado de R$ 33.763,00 para R$ 46.366,19.

Auxílio-paletó

A mesma emenda que prevê o aumento, também ressuscita o chamado auxílio-paletó, que consiste no pagamento de dois salários extras no início e final de mandato.

Ontem, durante a votação, o deputado Tadeu Veneri (PT) foi um dos que se manifestou contra a iniciativa. “Nem tudo o que é constitucional e legal é moral. Enquanto a maioria da população está em situação de insegurança alimentar, praticamente sem ter o que comer, o projeto se torna absolutamente imoral”, disse ele. Para Veneri, não é uma sinalização correta do Congresso Nacional, que causou o efeito dominó ao aprovar a correção dos salários dos deputados federais, senadores, presidente da República e Judiciário. “É inoportuno e uma sinalização ruim porque os servidores públicos estão há seis anos sem correção dos salários”, criticou o parlamentar. “Os salários médios de quem está bem posicionado no mercado de trabalho fica em torno de R$ 5 mil. E não estamos nem falando na maioria que ganha o salário mínimo”.