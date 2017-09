Peugeot lança o 208 Urbantech

208 Urbantech tem visual mais esportivo (foto: Divulgação)

A Peugeot apresenta o 208 Urbantech, uma série especial do hatch que chega trazendo proposta visual mais esportiva e lista de equipamentos de série recheada ao custo de R$ 74.490. Baseado na versão Griffe automática, o 208 Urbantech se diferencia do restante da gama pelo belo conjunto de rodas de liga leve de 17 polegadas, retrovisores com acabamento cromado, logo alusivo à versão nas portas e faróis com luzes diurnas de led. Por dentro, o destaque é o volante revestido de couro perfurado, além de bancos de couro e tapetes bordados com o logo da versão. Entre os equipamentos de série estão ainda ar-condicionado digital de duas zonas, seis airbags, teto solar panorâmico e central multimídia com suporte a Apple CarPlay e Android Auto, que permite uso do aplicativo de navegação Waze. O hatch dispõe ainda de sistema Isofix de cadeirinhas infantis, sensor de chuva, acendimento automático dos faróis, controle de velocidade, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, além de câmera de ré. O 208 Urbantech vem equipado com motor 1.6 de até 118 cv e 16,1 kgfm de torque e incorpora também a nova transmissão automática de seis marchas. A edição limitada poderá ter carroceria nas cores marrom Dark Carmin ou branco Nacré.