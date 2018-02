Número de inscritos para teste seletivo de estagiários em Araucária está abaixo do esperado

(foto: Carlos Poly/SMCS)

De acordo com os dados obtidos pela Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas de Araucária (SMGP), o número de candidatos inscritos até o momento para o teste seletivo que visa a formação de cadastro de reserva de estagiários de nível superior está abaixo do esperado. O último levantamento aponta para apenas 180 inscrições realizadas; um número razoável de inscritos seria pelo menos três vezes este valor. Há preocupação de que a Prefeitura não consiga preencher as vagas disponíveis e as que possam surgir. Estudantes de nível Médio e Pós-Médio também podem se inscrever.

As inscrições para o teste, que conta com parceria do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), seguem até às 23h59 do dia 06 de março no site www.cieepr.org.br (na aba "estudantes" e depois "processo seletivo especial"). Este novo teste tem por objetivo atender a demanda que não foi preenchida com o teste anterior. A aplicação da prova está prevista para o dia 18 de março. O processo tem validade de 01 ano e a Prefeitura pode convocar os aprovados conforme a necessidade.

Edital - É muito importante que o estudante interessado leia com muita atenção o edital publicado nesta quinta (01) no Diário Oficial do Município - EDITAL 0008/2018 para ter ciência de todas as etapas do teste, bem como os requisitos necessários para ser contratado. O edital também está disponível no site do CIEE. Para a inscrição, o estudante precisa ter o cadastro em qualquer unidade do CIEE. A unidade de Araucária fica à R. João Pessoa, 145, 4º andar, Centro.

O teste seletivo é para áreas: Ensino Médio, Técnico Administrativo, Técnico em Enfermagem, Técnico em Radiologia, Administração, Arquitetura, Comunicação, Contabilidade, Dança, Direito Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, História, Informática, Logística, Música, Pedagogia, Radiologia, Serviço Social, Teatro e Turismo. Algumas dessas áreas estão condicionadas ao chamamento dos aprovados no primeiro teste seletivo.

De acordo com o Edital, os candidatos aprovados e classificados no teste permanecerão no Cadastro de Reserva e serão convocados conforme a necessidade do Município. A convocação se dará por meio do Diário Oficial do Município e no site do CIEE. O valor da bolsa-auxílio para o estágio não obrigatório varia de acordo com a escolaridade. Ela é de R$ 495,07 para Ensino Médio (4h de estágio), R$ 660,07 para Pós Médio (6h de estágio) e de R$ 990,11 para Ensino Superior (6h de estágio). Também é fornecido auxílio-transporte aos estagiários que solicitarem junto à Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas (SMGP).

link completo do CIEE: http://www.cieepr.org.br/menu-superior/estudantes/processo-seletivo-especial/

link do edital: http://www.araucaria.pr.gov.br/grp/uploads/publicacao/EDITAL_00818_1517415244.pdf