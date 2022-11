Tina Korhonen / Divulgação

Uma das maiores divas do pop mundial e ícone dos anos 70 e 80, a cantora galesa Bonnie Tyler, desembarca em Curitiba com turnê comemorativa dos 50 anos de carreira. O show que acontecerá nesta sexta-feira, dia 11 de novembro, no Teatro Positivo, às 21h, contará com grandes clássicos de sua carreira e ainda canções do seu mais novo álbum “Between the Earth and the Stars”. Ela, que é dona de sucessos como “Total Eclipse Of The Heart”, “It’ A Heartache” e “Lost in France”, promete encantar e emocionar os fãs da capital paranaense. Com produção local da Orth Produções e patrocínio da Construtora Bouw, os ingressos estão sendo vendidos pela Disk Ingressos.

