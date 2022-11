Bravonas (Crédito: Divulgação)

Nesta sexta dia 4 de novembro, às 19 horas acontece o show de estreia da banda Bravonas, formada por Gabe Salmazo, Ivy Sumini e Lisi Rauth. A banda 100% feminina tocará canções autorais no estilo punk rock chicletão, inspiradas em bandas como Ramones, Schreeching Weasel e The Muffs.

Na mesma noite tocam as bandas Patada, B.A.R. e Pombo Sem Asa, todas no estilo punk rock.

O evento ocorre na Casa Luz Del Fuego, com entrada a R$ 15,00.

Cartaz do evento (Crédito: Divulgação)

PUNK ROCK

Show punk com as bandas Bravonas, Patada, B.A.R. e Pombo Sem Asa

Data: 04/11/2022

Horário: 19h

Local: Casa Luz del Fuego

Endereço: R. Pe. Agostinho, 325, Curitiba-PR