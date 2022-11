(Crédito: Franklin de Freitas)

A tradicional Maratona de Curitiba Rumo 2022 aconteceu na manhã deste domingo (20), voltando a acontecer após um período de dois anos de interrupção devido à pandemia da Covid-19. A corrida teve largadas entre 4h50 e 5h30 da manhã, em diferentes categorias e nas distâncias de 42 km, 21 km, 10 km e 5 km. A Praça Nossa Senhora da Salete, no Centro Cívico, foi o local da largada de todas as provas. Segundo a Prefeitura de Curitiba, cerca de 10 mil atletas estavam inscritos para participar da prova, que faz parte do calendário de corridas de rua desde 1997. A maratona passou pelos bairros Centro Cívico, Juvevê, Água Verde, Alto da XV, Cristo Rei, Hauer, Parolin, Novo Mundo, Capão Raso, Portão e Santa Quitéria.

(Crédito: Franklin de Freitas) (Crédito: Franklin de Freitas) (Crédito: Franklin de Freitas) (Crédito: Franklin de Freitas) (Crédito: Franklin de Freitas) (Crédito: Franklin de Freitas) (Crédito: Franklin de Freitas)



O primeiro atleta a cruzar a linha de chegada foi Vitor Oliveira, vencedor da corrida de 5 km. Ele completou o percurso pelo Centro Cívico de Curitiba em 15m31. Na prova feminina, a primeira colocada foi Ana Valerio, em 18m26 de prova. Pouco depois foram conhecidos os ganhad ores nos 10 km. Raul Nascimento e Gabriela Tardivo venceram com os tempos de 33m20 e 37m17, respectivamente.

Maratona de Curitiba Rumo 2022 distribuiu R$ 192 mil em premiação no total. Deste total, R$ 40 mil ficaram para Marlei Willers, que venceu a maratona feminina com o tempo de 2h47m58. A segunda e a terceira colocações ficaram com Elisangela de Oliveira (2h54m49) e Renata Moreno (2h59m42), respectivamente.



Resultados da Rumo 2022



Maratona Geral Masculino

1o Altobeli da Silva – 2h18m13

2o Wellington da Silva – 2h20m02

3o Justino da Silva – 2h20m42

4o Edson dos Santos – 2h21m12



Maratona Geral Feminino

1o Marlei Willers – 2h47m58

2o Elisangela de Oliveira – 2h54m59

3o Renata Moreno – 2h59m42

4o Conceição Oliveira – 3h13m39



21km Geral Masculino

1o Adriano Duarte – 1h12m59

2o Wellington de Souza 1h14m51

3o Alan Rosa – 1h16m43



21km Geral Feminino

1o Raisa do Nascimento – 1h27m15

2o Sirlei do Amaral – 1h29m02

3o Adriana dos Santos – 1h33m51



10km Geral Masculino

1o Raul Nascimento – 33m18

2o Ojanio Santos – 33m38

3o Alisson da Silva – 34m15



10km Geral Feminino

1o Gabriela Tardivo – 37m18

2o Giovanna Damiani – 40m41

3o Paola Carrijo – 41m47



5km Geral Masculino

1o Vitor Oliveira – 15m31

2o Fabio de Paula – 15m50

3o Rafael Mello – 16m00



5km Geral Feminino

1o Ana Valerio – 18m26

2o Andressa Arnold – 18m51

3o Helena Valerio – 18m51