4 - Bruna Linzmeyer, Letícia Sabatella e outros artistas convocam ato contra Jair Bolsonaro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bruna Linzmeyer, Paula Lavigne, Leticia Colin, Dira Paes, Letícia Sabatella e outras artistas compartilharam vídeos em suas redes sociais convidando seus seguidores e, principalmente, seguidoras, a comparecerem aos atos marcados para o dia 29 de setembro contra o candidato à presidência Jair Bolsonaro.

"Ele não porque meu corpo de mulher e sapatão merece andar na rua sem ser violentada e eu mereço ganhar o mesmo salário que um homem, que tem a mesma profissão que eu, ganha", diz Bruna Linzmeyer em seu vídeo.

A campanha com a hashtag #EleNão começou na última semana e chegou a famosas como Daniela Mercury. Ela convidou Anitta a se posicionar, que, por sua vez pediu que Preta Gil, Claudia Leitte e Ivete Sangalo também se posicionassem.

O posicionamento de Anitta, inclusive, aconteceu após certa pressão de seus seguidores. Na ocasião, ela havia pedido que respeitassem sua vontade de não se manifestar politicamente. Com o convite de Mercury, a funkeira entrou para a corrente.

Marília Mendonça também havia compartilhado um vídeo contra o ex-militar, aderindo à campanha, mas relatou ter sido ameaçada e retirou a publicação do ar, pedindo respeito e paz.

Camila Pitanga também falou diretamente com suas seguidoras. "Mulheres poderosas", começou ela, "o que está em jogo é a democracia. Esse candidato defende valores fascistas, não respeita as mulheres, se coloca contra cotas e projetos sociais que dão dignidade às pessoas."

Outras celebridades foram alvo de "fake news" e tiveram seus nomes associados à campanha do candidato do PSL. Sandy, Rogério Ceni, Guga e Silvio Santos estampam fotos de uma corrente de WhatsApp com frases favoráveis a Bolsonaro.

No exterior, Dua Lipa, do hit "New Rules", Nicole Scherzinger, ex-Pussycat Dolls, e Dan Reynolds, vocalista do Imagine Dragons, também compartilharam a hashtag #EleNão, movimentando a indústria cultural internacional.