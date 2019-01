Ariana Grande tatua personagem de Pokémon e diz que jogou game por 15 horas seguidas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fã de Pokémon e de tatuagens, Ariana Grande, 25, fez nesta segunda-feira (14) uma homenagem à franquia. A cantora escolheu tatuar no braço uma imagem do Eevee, uma das criaturas dos jogos e desenho de televisão Pokémon.

Grande compartilhou a novidade via stories no Instagram, com os dizeres: "Queria isso há muito tempo". No último domingo (13), ela havia comentado que passou todo o sábado jogando o novo jogo da franquia para Nintendo Switch, "Pokémon: Let's Go, Eevee!".

"Sério. Ontem eu tive um dia de folga e joguei por 15 horas. Sério", disse a cantora através do Twitter. Ela também já havia compartilhado uma imagem jogando "Pokémon Go" pelo celular.