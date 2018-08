‘Chacrinha’ vai abrir temporada de séries na Globo em 2019

Da redação

Primeiro o filme, ‘Chacrinha – O Velho Guerreiro’, com Stepan Nercessian, mais participações de Eduardo Sterblitch, Gianne Albertoni, Thelmo Fernandes, entre outros, e dirigido por Andrucha Waddington. Lançamento nacional no dia 25 de outubro. Depois a TV, desdobramento em formato de série, 4 capítulos, exibição em janeiro e, como novidade, a inserção de depoimentos de pessoas que foram importantes na vida dele, entre familiares, amigos, chacretes, cantores e cantoras. Além do “Chacrinha”, também para o começo do ano que vem, a Globo já tem programada a exibição de ‘Se Eu Fechar os Olhos Agora’, adaptação de Ricardo Linhares da obra homônima do jornalista Edney Silvestre, com Antonio Fagundes e Mariana Ximenes nos principais papéis.

Abrindo o leque

Publicações em redes sociais também passaram a ser bem importantes na vida de muitos artistas. Por exemplo, o anúncio do carro híbrido da Volvo, feito pela Xuxa. Avaliado em quase R$ 500 mil, ela se inclui entre os 300 proprietários no Brasil. E está adorando o brinquedo.

Bom momento

Xuxa, mesmo fora do ar, vive um dos seus melhores momentos no campo comercial, desde que deixou a Globo. Está com quatro campanhas no ar, entre telefonia móvel, cosmético, loja de departamento e vacinação infantil.

Bonita homenagem

No começo do ano, um enfarte fulminante tirou a vida de Andréia Ito, 40 anos, coordenadora de chamadas da Rede TV!. No seu sepultamento, o dono, Amilcare Dallevo, chegou a dizer que ela não seria esquecida. E não foi. Um dos novos estúdios acaba de receber o nome da Andréia.

Série – 1

“Pais de primeira”, título definitivo e registrado, é mais uma série de comédia em andamento na Globo. Terá direção de Luiz Henrique Rios e Daniela Braga, elenco liderado por George Sauma e Renata Gaspar e vai girar em torno de um pai de primeira viagem.

Série – 2

O lamentável episódio de vazamento envolvendo Paolla Oliveira, nos bastidores da série ‘Assédio’, em nada comprometeu o relacionamento da Globo com a O2 Filmes. Os trabalhos da produtora continuam sendo avaliados normalmente na Casa dos Roteiristas.

O que é a vida

A Band, TV, tem os problemas que todos conhecem, com a Rede TV!, tentando se segurar no quarto lugar. Média/dia oscilando entre 1,1 e 1,2 ponto. Tudo diferente da Band FM, primeiro lugar em São Paulo, com audiência estimada em 216 mil ouvintes por minuto. E isso já de algum tempo.

Em testes

O SBT está se utilizando de uma segunda equipe técnica para realizar testes com câmeras 4 e 6k na captação da novela ‘Poliana’. Esses novos equipamentos serão utilizados, de forma definitiva, a partir de janeiro.

Acabamento

Entrou em fase de pós-produção o filme “Carlinhos e Carlão”, com Luís Lobianco no papel de um homofóbico, durante o dia, mas um gay extrovertido e carismático à noite. Rodado no Rio, tem também no elenco Otávio Augusto, Thiago Rodrigues, Letícia Isnard, Luis Miranda e Thati Lopes, entre outros.

Maroquinha

Dizem, há até quem prove, que a longa amizade da Ivete Sangalo com a Xuxa, e vice-versa, já de algum tempo deixou de ser a mesma. Teve, sim, um desentendimento lá atrás e até um pedido público de desculpas, no Instagram, no aniversário da cantora. Para os sociais efeitos, tá tudo muito bem, tudo muito bom, mas para os mais próximos, esfriou e ainda não retomou a mesma temperatura de antes.

Bate – Rebate

Caramba... Diminuíram ainda mais o programa do Silvio Luiz na Rede TV!.

... Tinha meia hora. Caiu para 15 minutos e agora, desde ontem, só tem 10.

Confirmado: Ana Thais de Matos trocou a rádio Globo pelo SporTV. Definitivamente.

Até agora, pelo menos, o SBT não decidiu nada sobre sua programação com a saída da Disney...

... Mas não deve sair muito disso: mais desenhos pela manhã e ‘Domingo Legal’ espichado.

O ‘Conexão Especial’, do Futura, 18h30, hoje vai falar dos 60 anos da Bossa Nova...

... O programa vai receber como convidados os compositores e músicos Roberto Menescal e Marcos Valle.

Em se tratando de novelas na Globo, a prioridade agora atende por ‘Troia’, de Manuela Dias, a substituta de ‘O Sétimo Guardião’...

... O diretor José Luiz Villamarim já está mergulhado nisso. E é até normal que essa condição dada à próxima das nove irrite um ou outro autor da casa.

A vitória de ‘Malhação – Viva a Diferença’ como Melhor Novela no II Prêmio ABRA, sexta, em São Paulo, foi muito comentada na Globo...

...E só comprova a boa fase do horário.

C´est fini

A série ‘Z4’, parceria Disney, SBT e Formata, entra em contagem regressiva. Na aberta vai até o dia 29 e na TV paga, termina logo depois. Existe ainda a possibilidade de exibição em países da América Latina. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!