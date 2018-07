Cinemateca recebe Mostra de Cinema Negro Brasileiro

Redação Bem Paraná com assessoria

De sexta (27) a domingo (29), a Cinemateca de Curitiba recebe a Mostra de Cinema Negro Brasileiro. Mais de vinte filmes que abordam a temática serão exibidos nos três dias de evento. No dia de abertura (27), às 19h, o evento promove uma Mesa que irá abordar o que é o cinema negro. Em seguida, a partir das 20h30, a Mostra inicia com a exibição do longa “Ela Volta na Quinta”, de André Novais Oliveira.

Com curadoria do evento feita por estudantes negros do curso de Bacharelado em Cinema e audiovisual da Faculdade de Artes do Paraná, a Mostra é organizada pela estudante de Cinema, realizadora e pesquisadora do Cinema Negro Brasileiro, Kariny Martins.

De acordo com a realizadora, a mostra surgiu ao perceber que seus próprios colegas de graduação desconheciam diretores negros brasileiros e não-brasileiros. “A mostra é importante porque traz pela primeira vez uma reflexão sobre o cinema negro. Ela foi pensada por e para pessoas negras, pela escassez que temos de filmes que nos contemplem em outras mostras e festivais”, explica.

Além de dar visibilidade para realizadores e pesquisadores negros no Cinema, a proposta da Mostra é também abrir diálogo sobre o tema. “É necessário discutir as questões raciais e pensar o nosso lugar e o do outro no mundo. Compreender isso é responsabilidade de todos”, enfatiza Martins.

Para a organizadora, a Mostra também é uma oportunidade de o público ter uma percepção do negro mais próxima da realidade. “Ao mesmo tempo que as representações de pessoas negras passavam longe do que realmente somos, nós, como estudantes, realizadores e pesquisadores, queremos e conhecemos outras narrativas sobre nós mesmos”, finaliza.

A mostra tem o apoio da Prefeitura Municipal de Curitiba por meio da Fundação Cultural.

Confira a programação completa:

Dia 27/07 – SEXTA

19h – MESA DE ABERTURA: “O que é Cinema Negro?” Com: Heitor Augusto e Karol Martins.

20:30h – FILME DE ABERTURA: Ela Volta na Quinta, de André Novais Oliveira (2015, 1h48)

Dia 28/07 – SÁBADO

17:30 – SESSÃO 1

Caixa d'água: Qui-Lombo é Esse?, de Everlane Moraes – (2012, 15min)

Cinema de preto, de Danddara – (2004, 11min)

No espelho do outro, de Kariny Martins – (2018, 16min)

Fantasmas, de André Novais Oliveira – (2010, 11min)

Deus, de Vinícius Silva – (2017, 25min)

Travessia, de Safira Moreira – (2017, 5min)

19H – SESSÃO 2

Nada, de Gabriel Martins – (2017, 27min)

Chico, dos Irmãos Carvalho – (2016, 22min)

Bup, de Dandara de Morais – (2018, 7min)

Barbie contra ataca!, de Yan Whately – (2016, 10min)

[Des]prendidas, de Ana Esperança – (2017, 26min)

20:30 – MESA: A representação das mulheres negras no Cinema brasileiro contemporâneo. Com: Ana Esperança, Dandara de Morais e Jaqueline M. Souza.

Dia 29/07 – DOMINGO

16H – SESSÃO DE CURTAS INFANTIS

A piscina de Caíque, de Raphael Gustavo da Silva (2017, 15min)

A câmera de João, de Tothi Cardoso (2017, 22min)

Lá do alto, de Luciano Vidigal (2017, 8min)

Fábula de Vó Ita, de Joyce Prado e Thallita Oshiro (2016, 5min)

Lápis de Cor, de Larissa Fulana de Tal (2014, 13min)

17:30 – MESA: Como as representações no audiovisual influenciam o imaginário da criança negra? Com: Kariny Martins.

18:30 SESSÃO 2

Peripatético, de Jéssica Queiroz – (2017, 15min)

Dentro de si, de Tulio Borges – (2018, 14min)

Pele suja, minha carne, de Bruno Ribeiro – (2016, 15min)

Copiloto, de Andrei Bueno Carvalho – (2018, 17min)

Cinzas, de Larissa Fulana de Tal – (2015, 15min)

Rapsódia para um homem negro, de Gabriel Martins – (2015, 25min)

20H15 MESA DE ENCERRAMENTO: (R)existindo: como é ser negro e estudar cinema?”, com estudantes negros do curso de Cinema da Unespar-Fap.

Veja a sinopse dos filmes aqui

Serviço: Mostra de Cinema Negro Brasileiro

Local: Cinemateca (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1174)

Data: de 27 a 29 de julho

Horários: 27/07 (sexta-feira), a partir das 18h30

28/07 (sábado), a partir das 17h30

29/07 (domingo), a partir das 15h

Ingresso gratuito