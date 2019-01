Com participação de Katy Perry, Zedd lança '365' em 7 de fevereiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Katy Perry, 34, e Zedd, 29, eram alvos de rumores desde agosto de 2018, quando passaram a ser vistos juntos com frequência.

No mesmo mês, uma imagem dos dois gravando em um estúdio vazou, e logo surgiram boatos de que os dois estariam desenvolvendo um novo projeto juntos.

Mas somente nesta terça-feira (22), um semestre depois, os dois confirmaram a parceria: a Universal Music do Reino Unido divulgou um comunicado de lançamentos no qual revela que os dois artistas vão lançar uma música.

A novidade leva o nome de "365", e deve ser lançada no dia 7 de fevereiro. Trata-se de uma música de Zedd, com participação de Katy Perry. O produtor também já fez colaborações com Selena Gomez, Alessia Cara, Shawn Mendes e outros artistas.

"Eu sou sempre sincero sobre o fato de que eu faço muitas músicas com as pessoas que nem sempre são lançadas", disse Zedd à revista britânica NME, na época dos boatos sobre a nova parceria. "Mas nós [Katy e ele] estamos trabalhando e eu ainda quero lançar uma música com ela, eu sempre quis. Então, se formos sortudos, terminaremos a música e ela será lançada. Se não, talvez em outra hora."