Letícia Colin se emociona ao falar de personagem em 'Segundo Sol'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Letícia Colin, que dá vida à Rosa, em "Segundo Sol", se emocionou ao falar sobre o sucesso da personagem. Ela contou como é abordada nas ruas.

"Eu fico até emocionada de lembrar... é uma onda. Quando ando nas ruas é que o ciclo se completa. Não sei se é porque a personagem sofre tanto, mas as pessoas são muito carinhosas. Querem sempre me consolar, me acolher, me abraçar, me beijar. É muito comovente", disse a atriz no "Altas Horas" deste sábado (21).

Ela também comentou a forte cena da novela em que o pai de Rosa a expulsa de casa após descobrir que ela é prostituta.

"Ela sofreu muito e eu sofri com ela. Essa sequência foi gravada em quatro dias. Eu senti muito essa dor. Enquanto ser humano ser excluído... Isso não pode ser por causa de uma escolha, uma diferença... É inadmissível. Uma atitude dessa não é legal", afirmou.

No último capítulo, exibido no sábado, a personagem encarou Agenor (Roberto Bonfim) pela primeira vez depois de uma reviravolta na história: Rosa aceitou ser sócia de Laureta (Adriana Esteves), sua antiga rival, e humilhou o pai no restaurante onde ele trabalha.

A sequência foi comemorada pelos telespectadores na web, que elogiaram a atuação de Colin e vibraram com a vingança da personagem.