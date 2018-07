Morre o cenógrafo carioca Hélio Eichbauer, aos 76 anos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos mais importantes cenógrafos do Brasil, o carioca Helio Eichbauer morreu nesta sexta (20), aos 76 anos. O velório será neste sábado, na Capela 8 do Memorial do Carmo, no Rio, entre as 10h e as 16h.

Eichbauer foi responsável, dentre outras produções, pelo cenário da montagem histórica de 1967 do Teatro Oficina para "O Rei da Vela", peça de Oswald de Andrade. Quando a peça reestreou, no ano passado, foi ele quem reconstruiu os cenários da primeira versão.

Por contribuição ao longo de 50 anos pela renovação da cenografia teatral brasileira, ele foi o grande homenageado da edição do ano passado do Prêmio Shell no Rio.

Além do trabalho no teatro, Eichbauer produzia cenários para shows e tinha como parceiros Chico Buarque e Caetano Veloso.