Namorado de Lulu Santos é contratado pela agência de modelos Versailles

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O namorado de Lulu Santos, o baiano Clebson Teixeira, 26, foi contratado pela agência de modelos Versailles nesta semana. O diretor da agência, Jackson Caetano, afirmou que e ele e sua equipe não sabiam que o baiano é namorado do cantor.

Teixeira participou de suja primeira reunião como contratado na última sexta-feira, além de fazer um novo ensaio fotográfico para ser distribuído no mercado.

Caetano informou ainda que após o anúncio do namoro vir a público, várias marcas entraram em contato com interesse na contratação do modelo para presenças em eventos e ensaios.

O cachê inicial do modelo gira em torno de R$ 1,5 mil.

Nesta semana, Lulu Santos e Teixeira assumiram o relacionamento após o cantor postar uma foto durante um voo de helicóptero

Lulu, que foi casado com a jornalista Scarlet Moon por 28 anos. Se separou em 2006. Infelizmente, ela faleceu em 2013 após uma parada cardíaca.