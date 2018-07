'Não estou histérica', diz Camila Queiroz sobre casamento com Klebber

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Faltando um mês para a cerimônia de casamento com Klebber Toledo, Camila Queiroz está a todo vapor com os preparativos. A festa vai acontecer em Jericoacoara, no Ceará. Os dois já oficializaram a união no civil e agora pretendem subir ao altar na presença de amigos íntimos e familiares.

Camila diz que, por enquanto, não está estressada. "Claro que dá nervosismo, mas não estou desesperada e histérica. Sei que vai dar tudo certo”, disse ela à reportagem.

Camila e Klebber se casaram no civil no dia 16 de junho em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, diante de 200 convidados com a bênção feita pela atriz Isabelle Drummond, amiga do casal.

"Foi tudo lindo e especial. Foi uma celebração muito importante para nós dois e para nossa família", contou Camila.

A atriz de 25 anos revelou ainda que deve fazer dieta quando a data estiver mais próxima para usar o vestido de noiva. "Não preciso fazer agora, né?"

Entre os padrinhos do casal, estão Luan Santana, o autor Walcyr Carrasco, Cássia Kis e Vanessa Giácomo.

Camila Queiroz e Klebber Toledo se conheceram nos bastidores do "Criança Esperança", em 2015. A atriz, porém, garantiu em entrevista que não teve uma boa impressão dele, inicialmente.

Fazendo sucesso na época como Angel em "Verdades Secretas", a atriz já estava escalada para interpretar a caipira Mafalda em "Êta Mundo Bom", novela das 18h. Klebber Toledo foi o escolhido para fazer o seu par romântico. O início do relacionamento só aconteceu devido à insistência dele, que lutou e batalhou para conquistá-la, segundo relatou a atriz.

Camila Queiroz terminou em junho de 2016 seu relacionamento de três anos com o modelo Lucas Cattani. Toledo estava solteiro havia dois anos, desde o término de seu namoro com Marina Ruy Barbosa. Ele teve um affair com Monica Iozzi no Carnaval de 2017, mas o romance não avançou.