Nova estação-tubo Fagundes Varela é instalada na via de integração metropolitana

Da Redação Bem Paraná

As obras em andamento na Linha Verde Norte seguem avançando. Um dos equipamentos importantes para a funcionalidade do projeto está sendo instalado, alterando a paisagem da região: a estação tubo Fagundes Varela, que vai atender os passageiros do transporte coletivo que circulará pela via, importante via de ligação na Grande Curitiba.

O serviço começou há cerca de dez dias. O novo equipamento está sendo instalado sobre a plataforma, no trecho que já está com a canaleta, as duas pistas marginais e as duas vias locais implantadas. Os trabalhos para a iluminação da Linha Verde estão sendo iniciados no trecho em obras. A sinalização horizontal (pintura) já foi feita. Em breve serão instaladas as placas.

O conjunto compreende ainda a pavimentação das ruas Bento Ribeiro, Francisco Zuneda Ferreira da Costa e José Fernandes Maldonado, que agora estão interligadas. Foi construída uma ponte sobre o Rio Bacacheri, consolidando a ligação entre as ruas. Preparadas, elas permitirão o acesso dos ônibus à estação Fagundes Varela pelo lado do Bairro Alto.

A Linha Verde se transformou em uma das prinicipais avenidas de Curitiba, e é importante ligação dos municípios da região Norte da Região Metropolitana (RMC) com as cidades da região Sul.