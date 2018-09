Da Redação Bem Paraná

As obras de drenagem avançam no bairro Araçatuba, em Piraquara. Os serviços antecedem a nova etapa de pavimentação que será executada pela Prefeitura de Piraquara nas ruas Morretes, Guilherme Beetz, Malet, Rosa Baldassari, Maringá e Curitiba. As galerias foram dimensionadas de forma planejada de acordo com as características da região para que se mantenham eficientes ao longo dos anos.

Somente em drenagem a prefeitura investe no Araçatuba, R$ 1,150 milhão. O investimento total das obras será de R$ 2.823.946,42 que compreende a execução dos serviços de terraplanagem, drenagem, meio fio com sarjeta, base, revestimento em CBUQ, calçadas, rampas de acesso, sinalização, paisagismo, entre outras ações complementares.

Ruas que serão pavimentadas dentro do bairro são a Morretes, Guilherme Beetz, Male, Rosa Baldassari, Maringá e Curitiba.