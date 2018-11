Orquestra Sinfônica do Paraná apresenta o último concerto da Temporada 2018

Da redação

Neste domingo, às 10h30, a Orquestra Sinfônica do Paraná apresenta seu último concerto da Temporada 2018. Com o nome Absolutely British, o concerto será regido pelo maestro convidado inglês Stefan Asbury e terá obras de dois compositores britânicos.

O programa começa com o Concerto para Viola e Orquestra, de Sir William Turner Walton. A música foi originalmente composta para o violista Lionel Tertis, mas foi recusada por ele por conta de seu estilo moderno. Após a estreia oficial em 1929 e a aclamação da crítica, Tertis voltou atrás e aceitou a peça. No concerto da OSP, o papel da viola solo será de Alexandre Razera, paulista, com experiência em orquestra e como solista no Brasil e no mundo.

A segunda obra do concerto será Uma Sinfonia para Londres, de Ralph Vaughan Williams.

Serviço

Concerto Absolutely British

Quando: Domingo 02/12, às 10h30

Onde; Auditório Bento Munhoz da Rocha – Guairão

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).