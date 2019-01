Parceria incentiva turismo social pelo mundo

Você sabia que é possível viajar de férias e praticar ação voluntária ao mesmo tempo? Pois é possível e acredite: é uma experiência enriquecedora. Assim nasceu a Volunteer Vacations, a primeira agência especializada em férias voluntárias no Brasil. E para estimular cada vez mais pessoas a viajar, fazendo a diferença por um mundo melhor, o Hurb, novo nome do Hotel Urbano, anuncia uma parceria com a empresa. A partir de agora é possível adquirir no site da agência online de viagens pacotes que proporcionam ao viajante a chance de rodar o mundo, por mais de 20 países, além do Brasil, contribuindo com a ação social, além da oportunidade de conhecer outras culturas e diferentes países.

O primeiro país escolhido para o “start” dessa parceria foi o Haiti, devastado pelo terremoto em 2010 e desde então sofre para conseguir se reerguer. O pacote com validade para o período de 12 a 20 de janeiro de 2019, oferece a chance de atuação em centros de acolhimento de crianças, participação em workshop de fotojornalismo e palestras com jovens estudantes na costa Haitiana. Além disso, um grande diferencial do projeto é a capacitação que a Volunteer Vacations oferece, com sua metodologia própria. Dessa forma o viajante chega já preparado para vivenciar e aproveitar ainda mais essa experiência.

Segundo Marina Baltz, Head da área de experiências da agência de viagens online, essa parceria estimula mais iniciativas desse tipo: “ o grande barato dessa parceria é estimular que cada vez mais empresas privadas lancem um olhar a esse tipo de iniciativa. Se todas as empresas com um perfil tradicional de negócios fizessem isso, certamente o impacto e o número de pessoas atingidas seria bem maior ”, conclui Marina.

Mas se engana quem pensa que essa parceria trata apenas de ação social. Para a idealizadora e co-fundadora da Volunteer Vacations, Mariana Serra: “através de uma plataforma como o Hurb e de seus canais de comunicação, que agregam milhares de viajantes, é possível mostrar para as pessoas que elas conseguem atuar, ajudando de fato quem precisa. É fazer algo efetivo e não meramente entregar e ir embora. Vai além: é perceber o impacto medido, contabilizado e mensurado. Todos podem ser agentes sociais e conseguem, através de uma experiência dessa, impactar a si e ao próximo”, diz Mariana.

Outros destinos:

Para os interessados em participar da ação voluntária, outros destinos já estão programados. E o melhor: as datas caem em períodos de feriados, como o Carnaval, Dia do Trabalho e Corpus Christi, o que facilita ainda mais quem quiser participar dessa experiência inesquecível.

Confira:

Indonésia (Período de Carnaval) entre os dias 02 a 10 de março.

Ilha de Deus (Período de Carnaval) entre os dias 27 a 31 de março.

Etiópia (Feriado de 1o de maio) entre os dias 27 de abril a 03 de maio

Gana (Feriado de Corpus Christi) entre os dias 15 a 23 de junho

Os pacotes incluem, hospedagem com refeições, transporte em todos os dias para as atividades, uma pessoaresponsável da VV acompanhando e orientando as ações, todas as atividades relacionadas aos pacotes, certificado de voluntariado, além das taxas administrativas e governamentais. O Hurb, agência online de viagens líder nacional, oferece diariamente mais de 400 mil opções de hotéis e pousadas espalhados por todo o mundo, sendo mais de 8 mil apenas no Brasil. Além disso, registra mais de 6 mil reservas ao dia, em 6.500 destinos mundo a fora.