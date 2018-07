Patrícia Poeta vai substituir Fátima Bernardes no 'Encontro'

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Fátima Bernardes vai tirar 15 dias de férias na próxima semana e a direção da TV Globo já escolheu quem vai substituí-la no comando do "Encontro": Ana Furtado e Patrícia Poeta.

Enquanto a mulher de Boninho já se sente praticamente em casa no "Encontro", por ter substituído várias vezes Fátima Bernardes, essa é primeira vez, em seis anos do programa, que Poeta assume a apresentação da atração diária. O nome dela já aparece nas planilhas do roteiro de gravações.

A apresentadora do "É de Casa" está na Austrália com filho Felipe curtindo os últimos dias de suas férias e deve chegar ao Brasil na sexta-feira (20) para assumir o "Encontro " já na próxima segunda-feira (23).

Procurada pela reportagem nesta quarta-feira (18), a Globo ainda não comentou as mudanças no "Encontro" durante as férias de Fátima Bernardes.