Prefeitura de Campo Largo orienta sobre a Procissão de São Cristóvão

Da Redação Bem Paraná

Campo Largo celebra no próximo domingo, a grande Festa de São Cristóvão, realizada pela paróquia de São Sebastião, na Rondinha. Estão previstas alvorada, missas, adoração ao Santíssimo Sacramento e a tradicional Procissão Motorizada. Para isso, visando garantir a segurança de todos e o bom andamento do evento, a Prefeitura de Campo Largo, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública, destaca orientações de segurança para o dia.

Equipes da Guarda Municipal, Polícia Militar, Dptran e Defesa Civil estarão presentes para prestar apoio na orientação e fiscalização do evento. Pedimos a colaboração dos participantes e sua consciência para que o evento transcorra sem a ocorrência de problemas, perpetuando assim, esta grande e tradicional festa do Município.

Entre as orientações, a proibição de motoristas utilizarem bebidas alcoólicas, andar em “zig-zag” na via pública, bloquear cruzamentos ameaçar pedestres e outros veículos, buzinar gerando perturbação do sossego em áreas residenciais conduzir veículo com criança no colo do motorista ou de passageiro, entre outras.