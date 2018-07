Piraquara inicia obra na região Central já esperando aumento de tráfego

Da Redação Bem Paraná

Para absorver todo o impacto que a Duplicação da Rodovia João Leopoldo Jacomel produziu, a Prefeitura de Piraquara executa um amplo projeto de infraestrutura e mobilidade urbana no Centro. Os serviços tiveram início com o redimensionamento do sistema de drenagem para garantir o manejo adequado de águas pluviais de toda a região. A obra está sendo executada no final da Rua Barão do Cerro Azul e exige atenção e paciência dos motoristas que trafegam pelo local.

Serão feitas intervenções também na Avenida Getúlio Vargas, e em todas as transversais. Além da drenagem urbana, o projeto prevê novo asfalto em todas as ruas, construção de calçadas, ciclofaixas, reorganização do estacionamento, sinalização viária, paisagismo, entre outros serviços complementares.

“São intervenções necessárias que vão transformar o Centro e acompanham o desenvolvimento ocasionado pela duplicação da rodovia. Por ser uma região de grande fluxo, planejamos a execução da melhor forma para minimizar os transtornos que toda obra proporciona”, ressalta o Prefeito Marcus Tesserolli, o Marquinhos.

Para execução das benfeitorias e segurança dos motoristas, o trânsito vai sofrer alterações e interrupções periódicas. A obra está sinalizada e serão divulgadas previamente as alterações de acordo com o avanço dos serviços.