Prejuízos com temporais caíram 80% no PR entre 2016 e 2017

Da Redação

O governador Carlos Massa Ratinho Júnior conheceu, nesta segunda-feira (14), a estrutura da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Paraná. O espaço, localizado no Palácio das Araucárias, em Curitiba, faz o monitoramento dos eventos climáticos que ocorrem Estado por meio do Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cegerd).

Desde que foi instalado, em abril 2017, o Cegerd tem contribuído para evitar prejuízos causados por desastres naturais em todo o Estado e também com alertas para a retirada de pessoas de áreas de risco de enxurradas, enchentes e deslizamento de terra.

“É um trabalho extremamente importante, que tem ajudado a reduzir os prejuízos e colaborado com o trabalho de prevenção”, disse o governador. Segundo os técnicos responsáveis pelo centro, os prejuízos causados por intempéries climáticas caíram 80% nos últimos anos, passando de R$ 820 milhões em 2016 para R$ 158 milhões em 2017.

Acompanhado do chefe do Gabinete Militar da Governadoria, major Welby Pereira Sales, o governador também conheceu outras frentes de trabalho e ações realizadas pela Defesa Civil do Paraná, como a captação de recursos federais para os municípios e o trabalho na preparação de planos de contingências em casos de desastres.

O órgão também está construindo depósitos para descentralização de ajuda humanitária e adquirindo mais equipamentos para atendimento a emergências com produtos químicos e para o combate a incêndios florestais.