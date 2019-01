Trabalho de Mariana Lima em “Assédio” merece o melhor dos reconhecimentos

Flávio Ricco, com a colaboração de José Carlos Nery

Adriana Esteves, merecidamente, ganhou todos os prêmios de melhor atriz em 2018. Foi muito bem em “Segundo Sol” e arrebentou em “Assédio”, do streaming da Globo. Em sua última novela, Laureta Botini não ficou nada a dever à Carminha de “Avenida Brasil”. E quanto Stela, a sua personagem na série, do começo ao fim ela se vê envolvida numa carga de emoção das mais violentas, que apenas uma atriz com tamanho talento consegue vivenciar, suportar e passar a quem está assistindo. Só um começo, para agora, com a mesma justiça, fazer um reconhecimento que em nada se choca ou contesta ao que a Adriana fez por merecer. Mas, antes de tudo, ser justo ao trabalho da Mariana Lima na mesma “Assédio”, alguém que me levou a assistir duas vezes este seriado, a segunda apenas para acompanhar todo o drama e desconstrução de Glória, primeira mulher do médico, Roger Sadala, do Antonio Calloni. Poucas vezes se tem a chance de ver uma profissional se entregar a um papel tão intensamente. Colocação mais que merecida. Para quem escreve, nosso caso aqui, é como se estivesse pagando uma dívida.

Lição de casa

A Globo, com o “BBB”, dá uma aula de como lançar, e lançar bem, um programa de televisão. Todo um ambiente começa a ser armado muito antes da estreia, já chamando a atenção do público para algo que ele ainda vai levar um tempo para ver.

Olha agora

Na quarta-feira, sete dias antes da estreia da sua nova edição, o “Big Brother” revelou a lista dos participantes, criando todo um clima de atenção e curiosidade em cima dos escolhidos. Natural esperar por reflexos na audiência.

Homens trabalhando

Desde o final do ano passado, o canal de notícias BandNews vem funcionando em uma instalação provisória, na própria sede da Band, em São Paulo. O seu estúdio principal passa por reformas e só voltará a ser utilizado em meados de março.

Cinema

Giovanna Lancellotti e João Côrtes estarão juntos em “Eu Sou Mais Eu”, filme de Pedro Amorim. Ela é Drica, a menina mais popular do colégio e João, o Cabeça, cara mais nerd e zuado da escola e que tem uma queda por ela. Produção da Damasco Filmes e Universal Pictures, com estreia no dia 24.

Séries

Além de uma série de Marcílio Moraes, “Pigmalião do Brejo”, também está nos planos da Record para esta temporada o projeto “Estranho Amor”, em parceria com a produtora Visom Digital. Aborda o dia a dia de uma delegacia de defesa da mulher.

Na espera

Pessoal da Xuxa está no aguardo da chegada dela das férias, na semana que vem, para decidir o que falta do “The Four”, seu novo programa. Entre esses assuntos, escolher uma mulher para compor o júri ao lado de João Marcelo Boscoli e Léo Chaves.

Vale reconhecer

Nunca, a dramaturgia da Record, em toda a as história, atingiu níveis de atividade tão altos como nos dias atuais. Além do que tem em cartaz, outros tantos trabalhos entre novelas e séries estão a caminho. Pode até haver críticas à forma, se discordar de uma coisa ou outra, mas que não está produzindo ninguém pode dizer.

Não voltou

A Igreja Universal esteve bem próxima de voltar a ocupar as madrugadas da Band, 3h às 6h da manhã. Foi tudo conversado, combinado, mas nada assinado. Pelo menos até agora, nada. No horário continuam as reprises do “Jogo Aberto” e “Os Donos da Bola”.

Linha divisória

Entre os membros da família Saad, existem divergências sérias sobre as pessoas que hoje ocupam cargos de comando na Rede Bandeirantes. Está longe de haver um consenso. No que isso vai dar é que é a grande preocupação.

Bate – Rebate

Fim do “Vídeo Show” para Sophia Abrahão significa caminho de volta para as novelas da Globo...

... O mesmo se aplica a Joaquim Lopes.

Se o atual planejamento for obedecido, a estreia da nova versão de “Éramos Seis”, na Globo, será em março de 2020.

Ainda sem entregar os detalhes, a Record já está com um teaser do reality musical “The Four” no ar...

... Estreia anunciada para fevereiro...

... Está preparando clima.

Vitor Thiré acertou participação em “Órfãos da Terra”, substituta de “Espelho da Vida” na Globo...

...”Órfãos da Terra” que fará uma grande aposta na jovem atriz Guilhermina Libanio...

...Ela deixou a atual “Malhação” especialmente para trabalhar nesta próxima das seis, como uma feminista, superantenada e filha da personagem de Emanuelle Araújo

C´est fini

Cissa Guimarães, Miguel Falabella, Otaviano Costa, Patrícia Poeta, André Marques..., enfim, uma legião de contratados da Globo não escondeu a tristeza com o anúncio do fim do “Vídeo Show”. Exibido desde março de 1983, o programa se despede nesta sexta-feira da grade. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!