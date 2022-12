Deslizamento de terra: bloqueio na BR-376, no Litoral do Paraná, vai permanecer até pelo menos a próxima terça

A concessionária Arteris Litoral Sul anunciou que a BR-376 em Guaratuba, no Litoral do Paraná, vai permanecer bloqueada pelo menos até a próxima terça (6). De acordo com o boletim, divulgado no início da noite deste domingo (4), uma previsão concreta sobre a liberação da rodovia depende do volume de chuvas, a melhora do tempo nos próximos dias e da secagem do solo.

Homem sem CNH e com sinais de embriaguez fura bloqueio na BR-376 e acaba preso

Um homem foi preso na noite deste sábado (3) na BR-376, em Tijucas do Sul (região metropolitana de Curitiba), depois de furar o bloqueio da estrada por causa dos deslizamentos de terra. Segundo a Polícia, ele estava com a CNH suspensa e com sinais de embriaguez.

Advogados paranaenses queimam livros em ato de repúdio ao STF; OAB Paraná classifica gesto como ‘indefensável’

Na última sexta-feira (dia 02 de dezembro) foi celebrado o Dia dos Criminalistas. E no Paraná, a data acabou marcada por uma manifestação ocorrida em frente à subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Cascavel, no oeste paranaense. É que “advogados de direita” (como eles próprios se identificam) decidiram fazer um ato público “de repúdio aos desmandos do STF e TSE”, conforme consta em convocação para o ato que circulou nas redes sociais. Tal ação acabou ganhando grande repercussão pela forma como os advogados decidiram protestar: promovendo uma queima de livros.

Bombeiro ‘herói’ em salvamentos no mar morre em acidente na Grande Curitiba

Um motociclista morreu na madrugada deste domingo (4) em um acidente em São José dos Pinhaas (região metropolitana de Curitiba). A vítima foi identificada como Luís Ricardo Guidini, subtenente do Corpo de Bombeiros do Paraná e uma referência em salvamentos aquáticos.

UFPR tem abstenção de 10,58% na segunda fase do vestibular e anuncia volta do banho de lama

Depois de dois anos sem festa, a UFPR voltará a promover o tradicional banho de lama para os aprovados no Vestibular 2023. O anúncio foi feito pelo reitor Ricardo Marcelo Fonseca neste domingo (4), primeiro dia de provas da segunda fase do processo seletivo. Fizeram a prova de Produção e Compreensão de Textos 8.955 candidatos, de um total de 10.014 convocados, o que significa que a abstenção foi de 10,58%.

Brasil aposta em retorno de Neymar contra Coreia do Sul para seguir sonho do hexa

A má impressão deixada pelos reservas na sexta-feira, a falta de gols e a necessidade de vitória que se impõe até o fim da Copa do Mundo obrigaram Tite a apelar para a solução de sempre: Neymar. O jogador, que passou nove dias entregue à fisioterapia e voltou aos treinos com bola apenas no sábado, será a grande esperança do Brasil para o duelo com a Coreia do Sul, às 16h (de Brasília), no Stadium 974. A partir de agora, quem perder dá adeus à Copa do Mundo.

Copa do Mundo: veja o que abre e fecha em Curitiba durante o jogo do Brasil contra a Coreia do Sul nesta segunda

A seleção brasileira de futebol estreia finalmente na Copa do Mundo no Catar contra a Coreia do Sula, nesta segunda (5), às 16h. Alguns serviços em Curitiba terão o horário de funcionamento alterado nas datas dos jogos.

Paraná confirma mais 865 casos e uma morte por Covid-19, segundo boletim

O Paraná confirmou mais 865 casos e uma morte por Covid, segundo boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) neste domingo (4). A morte é de uma mulher de 68 anos que morava em Ortigueira. Nas últimas 24 horas, foram 672 casos confirmados.

Pelé responde ao tratamento contra infecção respiratória

O ex-jogador Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, tem tido boa resposta aos cuidados na infecção respiratória, “não apresentando nenhuma piora no quadro nas últimas 24 horas”, informou o boletim médico divulgado na tarde deste sábado (3). O Rei do Futebol foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein na terça-feira (29) para uma reavaliação da terapia quimioterápica do tumor de cólon, identificado em setembro de 2021.

Mega-Sena acumula e vai a R$ 115 milhões; no Paraná, 3 cravam a quina

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.545 da Mega-Sena, sorteadas neste sábado (3) em São Paulo. O prêmio era de R$ 100 milhões, segundo estimativa da Caixa Econômica Federal. Os números sorteados foram 20-23-32-36-39-57. O próximo sorteio, de número 2.546, será nesta quarta-feira (7) e pagará R$ 115 milhões.

Homem mata a própria mulher e ainda faz selfie ao lado do corpo no Paraná

Um homem matou a própria mulher na noite de sexta-feira (2), em Abatiá (Norte do Paraná) e depois tentou cometer suicídio, mas não conseguiu. O detalhe mórbido é que o homem fez uma selfie dele aso lado do corpo da mulher.

