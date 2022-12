O futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva pretende realizar uma reunião no próximo domingo, 11, em Brasília, para definir o organograma de ministérios de sua nova gestão. Lula anunciou as indicações para os ministérios da Fazenda, Justiça, Casa Civil, Relações Exteriores e Defesa nesta sexta-feira, 9. Costa apontou que na terça-feira, 9, novos nomes devem ser indicados.

“Domingo o presidente está marcando uma reunião para bater o martelo sobre o organograma final de como ficarão os ministérios”, disse o atual governador da Bahia. “O presidente disse que, em linhas gerais, voltará com o organograma do Lula 2, vamos chamar assim, do segundo mandato. Aquele é o organograma básico que ele tem em sua mente. Os ajustes ele vai definir no domingo.”

“A Casa Civil trabalhará de forma permanente e articulada ao lado e com cada ministério para alcançar o programa de governo do presidente Lula. É uma função de gestão. Minha ida para Casa Civil é para ajudar o presidente na gestão, não farei articulação política. O presidente ainda irá nomear quem o fará”, disse. Rui Costa afirmou que ainda não há reunião agendada, mas buscará o atual ministro da Casa Civil para fazer a transição.

Cargos

Rui Costa disse que os cargos de livre nomeação nos ministérios, secretarias e diretorias serão indicados pelo novo titular da pasta. “Não há determinação, não sairá lista de exoneração da Casa Civil nem do Gabinete do presidente”, disse.

“Cada ministro uma vez nomeado, hoje foram cinco, vão olhar suas pastas e convidar novas pessoas para ocupar os cargos. Eventualmente, se algum ministro quiser manter, terá a liberdade de solicitar ao presidente”, disse. Ele afirmou que todos devem buscar renovar o seus órgãos até o dia 1º, mas que acredita que não será possível concluir 100%.

Costa afirmou que pretende apresentar ao presidente Lula antes de divulgar os nomes que irão compor sua equipe. Em relação a outras pastas, ele explicou que o futuro ministro da Defesa, José Múcio, também indicado hoje, solicitou que adiasse a reunião com os comandantes das Forças Armadas, que estava prevista para a tarde desta sexta, 9.

PEC da Transição

Em paralelo com a composição da nova gestão petista, a equipe de Lula articula a tramitação da Proposta de Emenda à Constituição que garante recursos para pagamentos de benefícios sociais, como o Bolsa Família. “Todo mundo vai trabalhar para o convencimento e a votação como o projeto saiu do Senado.”