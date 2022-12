Nove dias após deslizamento na BR-376, na Serra do Mar do Paraná, tráfego é liberado

O tráfego no trecho onde ocorreu o deslizamento na BR0376, em Guaratuba, na Serra do Mar, foi liberado às 17h30 desta quarta-feira (7), segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Em comunicado nesta tarde, a PRF diz que a Concessionária Arteris Litoral Sul informou que o trecho apresenta “condições estruturais e de canalização do trânsito seguras para a liberação do tráfego”.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/nove-dias-apos-deslizamento-na-br-376-na-serra-do-mar-do-parana-trafego-sera-liberado/

Governo do Paraná anuncia acordo de R$ 321,2 milhões com concessionária para obras em rodovias

O Estado do Paraná, via Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), e a RDN Participações Ltda., anteriormente denominada RodoNorte – Concessionária de Rodovias Integradas S.A, firmaram junto à Justiça Federal um acordo de liquidação contratual, totalizando R$ 1.177.952.740,00, que vai resultar em investimentos adicionais de R$ 321.223.158,92 nas rodovias da malha estadual paranaense.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/governo-do-parana-anuncia-acordo-de-r-3212-milhoes-com-concessionaria-para-obras-em-rodovias/

Curitiba registra 10.511 novos casos de Covid e média diária de óbitos sobe de 1 para 2 nos últimos sete dias

O boletim semanal da Covid-19 em Curitiba, publicado nesta quarta-feira (7/12), mostra que a capital paranaense registrou nos últimos sete dias (de 30/11 a 6/12) 10.511 novos casos da doença – uma média de 1.502 por dia. No boletim da semana passada eram 9.748 novos casos da doença – uma média de 1.393 por dia.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/curitiba-registra-10-511-novos-casos-de-covid-e-media-de-obitos-sobe-de-1-para-2-nos-ultimos-sete-dias/

Ato marcado para quinta em Curitiba protesta contra corte de bolsas da UFPR

Bolsistas, estudantes da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e representantes de servidores marcaram para esta quinta (8), às 18 horas, na Praça Santos Andrade em frente ao prédio da universidade, no Centro de Curitiba, um ato contra contra o não pagamento da Capes e pelo reajuste das bolsas. O pagamento das bolsas do Capes estava previsto para esta quarta (7) e não aconteceu devido aos cortes determinados pelo governo de Jair Bolsonaro.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/ato-marcado-para-quinta-em-curitiba-protesta-contra-corte-de-bolsas-da-ufpr/

PL de Bolsonaro pede cassação do mandato de Sérgio Moro no Senado

O PL do presidente Jair Bolsonaro entrou o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) com uma ação para tentar cassar o mandato do senador eleito em outubro Sergio Moro (União Brasil-PR). O objetivo é que a ação abra espaço para uma nova eleição no Paraná e que o atual deputado federal Paulo Martins (PL-PR), candidato do partido que ficou em segundo lugar, possa ocupar uma vaga na Casa.

https://www.bemparana.com.br/noticias/politica/pl-de-bolsonaro-pede-cassacao-de-mandato-de-sergio-moro-no-senado/

Banco Central mantém juros básicos da economia em 13,75% ao ano

Apesar do repique recente na inflação, o Banco Central (BC) não mexeu nos juros. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária (Copom) manteve a taxa Selic, juros básicos da economia, em 13,75% ao ano. A decisão era esperada pelos analistas financeiros.

https://www.bemparana.com.br/noticias/economia/banco-central-mantem-juros-basicos-da-economia-em-1375-ao-ano/

Editor da Revista Ufo sofre acidente em casa e está internado em estado grave

O ufólogo e editor da Revista Ufo, Ademar José Gevaerd,, está internado na UTI em estado grave desde o fim de novembro. Segundo as informações do perfil dele nas redes sociais, Gevarerd sofreu uma queda em casa, no dia 30 de novembro. Ele foi levado para o hospital e desde então está sendo cuidado pela equipe da UTI.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/editor-da-revista-ufo-sofre-acidente-em-casa-e-esta-internado-em-estado-grave/

Presidente do TJPR recebe Medalha da Ordem de Rio Branco das mãos do vice-presidente, em Brasília

O presidente do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) recebeu nesta quarta (7) uma Medalha da Ordem de Rio Branco no grau Grande Oficial. A entrega foi feita pelo vice-presidente Hamilton Mourão, no Palácio Itamaraty, em Brasília.

https://www.bemparana.com.br/noticias/politica/presidente-do-tjpr-recebe-medalha-da-ordem-de-rio-branco-das-maos-do-vice-presidente-em-brasilia/

Mega-Sena acumula e vai a R$ 125 milhões; no Paraná, 11 cravam a quina

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.546 da Mega-Sena, sorteadas nesta quarta-feira (7) em São Paulo. O prêmio era de

R$ 115 milhões, segundo estimativa da Caixa Econômica Federal. Os números sorteados foram 03-23-28-34-38-48.

https://www.bemparana.com.br/noticias/economia/mega-sena-acumula-e-vai-a-r-125-milhoesno-parana-11-cravam-a-quina/

Alex Sandro treina com bola e pode reforçar seleção brasileira contra a Croácia

Desfalque do Brasil nos últimos dois jogos da Copa do Mundo, em razão de uma lesão muscular no quadril, o lateral-esquerdo Alex Sandro voltou a treinar com bola nesta quarta-feira e pode reforçar a seleção no jogo contra a Croácia, pelas quartas de final, na sexta. O retorno ainda não é certo porque, embora tenha participado de atividades com o grupo, o defensor continua fazendo trabalhos específicos à parte.

https://www.bemparana.com.br/esportes/copa-2022/alex-sandro-treina-com-bola-e-pode-reforcar-selecao-brasileira-contra-a-croacia-2/

Decisão do STF “libera” mais uma reeleição de Traiano para presidência da Assembleia Legislativa do Paraná

Em decisão nesta quarta (7), o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que que a reeleição para o mesmo cargo na Mesa Executiva das assembleias só está vedada a partir de 7 de janeiro de 2021, que é a data da publicação da ata de julgamento da Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) pedidas pelo Pros sobre a reeleição nas mesas das Assembleias do Paraná e Mato Grosso do Sul.

https://www.bemparana.com.br/noticias/politica/decisao-do-stf-libera-mais-uma-reeleicao-de-traiano-para-presidencia-da-assembleia-legislativa-do-parana/