Morre Pelé, o Rei do Futebol, aos 82 anos

Pelé está mais eterno do que nunca. Aos 82 anos, o corpo do melhor jogador de todos os tempos não resistiu a um câncer no cólon. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Seu coração bateu pela última vez de forma lenta e pausada, sem que seu corpo sentisse qualquer dor. Estava sedado. Pelé morreu nesta quinta-feira, 29 de dezembro, sereno, tranquilo e calmo, como sempre se comportou diante dos zagueiros e goleiros que tentaram impedir seus gols. Tudo o que era possível fazer, foi feito.

Messi, Mbappé, Cristiano Ronaldo, Zagallo: mundo do futebol lamenta morte de Pelé

O mundo do futebol presta homenagens a Pelé nesta quinta-feira após a confirmação de sua morte ao 82 anos em São Paulo. Craques do presente e do passado usam as redes sociais para enaltecer a história do Rei do Futebol e lamentar a morte. Campeão do mundo com a seleção argentina no Catar, o craque Lionel Messi, do Paris Saint-Germain, publicou fotos ao lado de Pelé. Além dele, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé e companheiros de Pelé na seleção, como Zagallo e Gerson, ou de Santos, casos de Pepe e Mengálvio, também deixaram suas palavras de conforto para a família e relembraram histórias com o Rei.

Velório de Pelé será realizado na Vila Belmiro e aberto ao público

O velório de Pelé será realizado na Vila Belmiro. O estádio, palco de centenas de jogos memoráveis do Rei do Futebol, foi preparado desde a semana passada para receber o corpo do maior jogador de todos os tempos. A morte do maior jogador de futebol de todos os tempos foi confirmada às 15h27 desta quinta-feira, 29.

Conheça 82 fatos sobre a vida do rei Pelé

O futebol está de luto. Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, faleceu nesta quinta-feira (29) no Hospital Israelita Albert Einstein. Aos 82 anos, o maior jogador de futebol da história do esporte lutava contra um tumor de cólon direito e tratava uma infecção respiratória, estando internado desde 29 de novembro.

Athletico, Coritiba e Paraná Clube prestam homenagens a Pelé

A morte de Pelé nessa quinta-feira (dia 29) foi lamentada no futebol paranaense. Os clubes e a Federação Paranaense de Futebol usaram redes sociais para prestar as últimas homenagens ao Rei do Futebol.

Ladrão invade casa na Grande Curitiba para roubar, mas antes come e até toma banho

A Guarda Municipal de Araucária (GMA) prendeu um homem que invadiu uma casa para roubar. Ele foi surpreendido por um adolescente, morador da casa. O ladrão estava na sala.

Com fluxo intenso nas rodovias do Paraná, PM inicia Operação Ano-Novo e dá dica para motorista não ter pressa

Com a expectativa do aumento de fluxo de pessoas e veículos nas rodovias paranaenses a partir desta sexta-feira (30), a Polícia Militar, por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), lança a Operação Ano-Novo, com reforço de policiamento nas rodovias. A ação começa às 0h desta sexta-feira e encerra às 23h59 de segunda-feira (2).

Ratinho Jr anuncia secretários da Casa Civil, Agricultura e Planejamento

O governador Ratinho Junior anunciou nesta quinta-feira (29) três novos nomes para o comando da Casa Civil, Secretaria de Agricultura e Abastecimento e Secretaria do Planejamento a partir de 2023. As duas primeiras ficarão com os atuais titulares, João Carlos Ortega e Norberto Ortigara, e a última será administrada pelo deputado estadual e ex-chefe da Casa Civil, Guto Silva.

Tebet e Marina estão entre os ministros anunciados por Lula nesta quinta-feira. Confira os outros nomes

Ao anunciar o nome dos últimos ministros que faltavam para compor a equipe de governo, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, disse que foram muitas conversas. “Depois de muitas conversas, terminamos de montar o 1° escalão do governo. Depois da posse, discutiremos o 2° escalão e os cargos nos estados”, disse.

Delivery de Curitiba lança drink “Tchau Bozo” e primeiro lote acaba em apenas 40 minutos

O Cosmos Gastrobar, startup e delivery de drinks em lata personalizados, lançou, em Curitiba, nesta quinta (29) um drink “Tchau Bozo” para comemorar o fim do mandato do presidente Jair Bolsonaro. A receptividade foi tanta que o primeiro lote acabou em apenas 40 minutos. A postagem sobre o drink teve mais de 3 mil curtidas e 200 comentários.

Paraná confirma mais 2.718 casos de Covid. Nove óbitos estão no boletim, todos no interior do Estado

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR) divulgou o boletim da Covid-19 nesta tarde de quinta-feira (29), com 2.718 novos casos confirmados e nove mortes pela doença. Os pacientes que foram a óbito residiam em: Londrina (3) e Cascavel (2).

