Colaboração

O Cosmos Gastrobar, startup e delivery de drinks em lata personalizados, lançou, em Curitiba, nesta quinta (29) um drink “Tchau Bozo” para comemorar o fim do mandato do presidente Jair Bolsonaro. A receptividade foi tanta que o primeiro lote acabou em apenas 40 minutos. A postagem sobre o drink teve mais de 3 mil curtidas e 200 comentários.

A bebida, composta por cachaça, jambu, frutas vermelhas e limão, foi criada pelo próprio bar e disponibilizada no delivery no Ifood. A boa notícia é que um novo lote com 1000 unidades do drink será disponibilizado às 14 horas desta sexta (30). ” Pedimos mil desculpas pelos problemas, não estávamos prontos para a demanda mas vamos informar e atender todos. O delivery travou, deu um monte de BO. Mas o importante é que a gente vai brindar esse sentimento juntos. Enfim , Tchau Bozo”, postou Jana Santos, uma das proprietárias do Cosmos.

Leia mais no Barulho Curitiba